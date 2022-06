Cindy Bédard sera du spectacle de la fête du Canada à Ottawa

Il y aura un peu de la Mauricie au grand spectacle de la fête du Canada à Ottawa, le 1er juillet: on pourra y voir l’autrice-compositrice-interprète Cindy Bédard offrir une prestation.

La Saint-Titienne partagera la scène avec Salebarbes, Charlotte Cardin, Walk Off The Earth, Ariane Moffatt, Sebastian Gaskin, Sarahmée, Riit et Gurdeep Pandher.

« Je me retrouve à faire le plus gros show de ma vie! C’est arrivé dans ma vie comme une grosse surprise », lance Cindy Bédard.

C’est Éloi Painchaud, membre des Salebarbes, qui a proposé son nom pour ce grand spectacle. « Éloi a réalisé mon premier album et nous sommes restés très proches par après. Que je sois là, à ce spectacle, pour chanter avec la gang des Salebarbes devant des milliers de personnes, c’est incroyable! »

La Saint-Titienne interprétera T’as jamais rien compris à la musique country avec Salebarbes, ainsi que sa composition Ça se peut, tirée de son plus récent album. Elle vient justement de recevoir les arrangements de ces deux pièces proposés par l’orchestre maison du spectacle.

Cindy Bédard prendra la route vers Ottawa mercredi soir. Deux journées de répétitions bien remplies l’attendent jeudi et vendredi en prévision du spectacle, vendredi soir.

« Ce sera quelque chose à vivre au niveau de la préparation. Le spectacle sera diffusé d’un océan à l’autre. Ça fait drôle de se faire inviter sur de grosses productions comme ça. Je vois le chemin parcouru. Ce sera tout un trip de gang et de musique. C’est significatif dans une carrière », souligne-t-elle.

« Ce sera très gros à vivre et j’ai hâte de m’imprégner de ça. Je vais me laisser porter par l’énergie et l’excitation là-bas. Il y aura sans doute beaucoup d’adrénaline aussi. J’essaie de ne pas trop y penser, note Cindy Bédard en riant. Je ne réalise pas encore ce que ça représente. Je veux surtout vivre le moment présent. Avec tout ce qu’on a vécu avec la pandémie, on apprécie encore plus ce genre d’opportunité. Ça fait longtemps que je n’ai pas renoué avec cette ivresse de retrouver la scène devant un vaste public comme ça. »

Ce rendez-vous artistique fera aussi voyager les téléspectateurs du pays de l’Ontario à la Colombie-Britannique, en passant par le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest. Pendant le spectacle, on ira rejoindre Johnny Reid à Vancouver, William Prince à Yellowknife, Neon Dreams à Halifax, Tenille Arts à Saskatoon et Samian à Montréal.

Le spectacle de la fête du Canada sera diffusé sur les plateformes de Radio-Canada de 20h à 22h le 1er juillet.

Un quatrième album en préparation

Cindy Bédard prendra la route avec ses musiciens cet été pour offrir quelques spectacles au Québec, dont à Saint-Tite, Sainte-Agathe-des-Monts, Laval et Saint-Eustache. L’auteure-compositrice-interprète souhaite toutefois profiter de la saison estivale pour se poser et se reposer après une année fort chargée, mais aussi pour travailler sur son quatrième album.

« Je sens déjà que cet album sera différent. Le trip de gang va vraiment se faire sentir, car j’ai le goût d’être entourée pour cet album. Je veux que ce soit lumineux aussi. Comme ma façon d’écrire est très personnelle, il sera question de famille et d’autres thèmes qui sont ressortis dans la pandémie, explique-t-elle. J’ai remarqué que plein de choses ont changé chez moi. J’ai envie d’exploiter ces nouveaux thèmes et j’ai hâte de le faire. »

Ce nouvel album restera ancré dans le country, mais sera aussi teinté de rock et de folk. « J’ai envie de me faire plaisir et d’oser davantage », conclut-elle.