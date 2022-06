Changement de garde au Musée des Ursulines

Le conseil d’administration du Musée des Ursulines vient de nommer Caroline Champagne à titre de directrice générale par intérim de l’institution. Cette dernière reprend le flambeau de Josée Grandmont qui quitte le Musée après 35 ans de services pour la retraite.

Caroline Champagne possède un bagage d’expérience et d’expertise en histoire et en muséologie.

« Après 12 ans comme responsable des collections muséales, j’entreprends ce nouveau mandat avec joie et enthousiasme. De beaux et grands défis nous attendent! C’est un honneur de pouvoir poursuivre la mission du Musée qui est de préserver la mémoire, de diffuser l’histoire et de mettre en valeur le patrimoine des Ursulines de Trois-Rivières », témoigne-t-elle.

Titulaire d’un baccalauréat en Histoire, la directrice générale par intérim a œuvré dans plusieurs projets de recherches et projets muséaux. Travaillant dans le domaine de la muséologie depuis plus de 12 ans, elle a su faire sa marque dans le milieu.

Présente au Musée des Ursulines depuis quatre ans, elle était la responsable des collections muséales. Elle est aussi impliquée au sein du conseil d’administration de Médiat-Muse.