« C’est extraordinaire! » – Serge Fiori

La première représentation de la série de concerts Harmonium symphonique – Histoires sans paroles a charmé le public trifluvien, mardi soir, à l’Amphithéâtre Cogeco.

Les exclamations et les applaudissements ont été nombreux face au talent des 64 musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, des membres du Choeur des jeunes de Laval et de la cheffe d’orchestre Dina Gilbert.

À la fin du spectacle, Serge Fiori est monté sur la scène pour prendre la parole. Très ému, il a tenu à remercier les gens qui ont façonné ce concert, ainsi que les chanteuses Kim Richardson et Luce Dufault, qui y ont pris part. « C’est extraordinaire, a-t-il lancé. Je pense que c’est ma plus grande soirée ever. Je n’ai jamais entendu un orchestre symphonique autant sur la coche au niveau du son. Jamais. »

« Je veux tellement vous remercier d’être là, a-t-il ajouté. C’est pour vous autres qu’on fait ça. C’est pour vous autres que j’ai toujours fait ça. Vous m’avez manqué. Ce soir, on a vécu l’amour, la paix, la liberté. On doit avoir une pensée pour les gens pour qui c’est tout le contraire. Une pensée pour l’Ukraine. Je vous aime. Merci! »

Le spectacle Harmonium symphonique – Histoires sans paroles sera présenté en exclusivité à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières jusqu’au 4 juin. Il reste encore quelques billets disponibles au www.amphitheatrecogeco.com.