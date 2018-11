Caravane explore de nouvelles sonorités

Crédit photo : courtoisie – Maxym G

TROIS-RIVIÈRES. Le groupe rock Caravane revient en force avec son troisième album, intitulé Supernova. Pour l’occasion, la formation composée de Dominic Pelletier, Guillaume Méthot, Raphaël Potvin et William Duguay-Drouin souhaitait en quelque sorte repartir à zéro.

«On n’avait donc aucune attente ni aucune direction précise en créant l’album, explique le bassiste Raphaël Potvin. On a créé comme l’inspiration venait. On avait également un nouveau membre dans le band et on trouvait qu’on avait usé la recette de Caravane.»

Le rock n’ roll brut et explosif qui fait leur marque est demeuré, auquel ont été ajoutées des sonorités plus planantes issues de synthétiseurs analogues et quelques influences électro.

Cette exploration de sonorités différentes n’est pas étrangère à la venue de Jesse Mac Cormack à la réalisation de Supernova. Mac Cormack a déjà collaboré avec Philippe Brach, Helena Deland et Rosie Valland, mais il s’agissait d’une première collaboration avec un groupe rock.

«Ça a bien fonctionné. C’était dans la logique de pousser notre son ailleurs et d’aller chercher plus de textures. C’est sa touche à lui, précise Raphaël. Dans nos débuts, on était beaucoup plus influencés par le style de Led Zeppelin ou des Rolling Stones, par exemple. On voit qu’on a évolué de ce côté en allant chercher des influences du côté de groupes comme Radiohead.»

Les textes des 13 pièces de ce troisième album font écho aux convictions du groupe que l’on sent préoccupé par de grands enjeux qui secouent la planète, tels que la montée de la droite, l’environnement et les problèmes sociaux à travers le monde.

«Sur les autres albums, on parlait essentiellement de nos petites affaires et de nos histoires de cœur. Là, on se rend plus compte que nos choix et nos décisions ont un impact sur le monde. Est-ce la maturité? Peut-être. Plus jeunes, on était peut-être plus en rébellion», note le bassiste.

Caravane viendra présenter son nouveau matériel du côté du Nord-ouest Café le 30 novembre en soirée. Raphaël Potvin promet un bon party rock n’ roll. «On remarque aussi que les nouvelles ambiances de l’album amènent des variantes et des nuances qui font du bien au spectacle», conclut-il.

La tournée se poursuivra à travers le Québec dans les prochains mois. Par la suite, Caravane souhaite poursuivre sa poussée en Europe où ils ont obtenu de bons échos lors de la précédente tournée.

Tournée rock: Caravane & Lubik | Nord-Ouest Café | 30 novembre, 21h | Billets: lepointdevente.com