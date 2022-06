La 28e édition du Festival international DANSEncore a pris fin dimanche au terme de quatre jours durant lesquels le centre-ville de Trois-Rivières a vibré au rythme de la danse.

« Ce fut un vrai bonheur! », lance la directrice générale et artistique du Festival international DANSEncore, Maria Juliana Velez. « Cette édition s’est absolument ancrée dans le bonheur de ces retrouvailles entre les artistes, mais aussi des retrouvailles avec le public et les grandes salles pleines. J’en ressors comblée. »

Après une présentation à l’Amphithéâtre Cogeco en 2021 alors que les mesures sanitaires limitaient le nombre de spectateurs, le festival a pu renouer avec des salles pleines et des rassemblements autour des scènes extérieures.

« On s’est demandé si on avait perdu la confiance du public dans les dernières années, mais dès la mise en vente des billets, on a vu que le public revenait. Les écoles de danse ont aussi bien répondu à l’appel. On veut que les compétitions soient une motivation à danser et les jeunes ont été aux rendez-vous. On se rend compte comme ça nous avait manqué de danser et de célébrer ensemble dans la danse », souligne Mme Velez.

Les amateurs de danse et curieux de tout âge se sont notamment massés autour de la scène de la Place de l’Hôtel-de-Ville, samedi après-midi, pour assister au premier Battle danses urbaines présenté par l’événement. Huit professionnels de la danse urbaine se sont affrontés dans des duels sous les exclamations et encouragements des spectateurs.

« L’un de mes coups de cœur du côté des activités a été l’engouement pour le Battle danses urbaines. C’était intéressant de voir comme les gens réagissaient, ajoute Mme Velez. Du côté des activités traditionnelles du festival, le Gala a été un beau coup de cœur. On a eu de bons retours du public. Le spectacle avait été très réfléchi dans sa conception et dans les compagnies invitées. »

C’était d’ailleurs le retour des troupes internationales. Au total, 120 artistes professionnels du Canada, des États-Unis, de Cuba, d’Espagne, de France, des Pays-Bas, d’Italie et d’Argentine ont offert des performances sur les différentes scènes.