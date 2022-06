Boy George & Culture Club à l’Amphithéâtre Cogeco

L’Amphithéâtre Cogeco accueillera le spectacle de Boy George & Culture Club le 4 septembre prochain.

Avec une carrière qui s’étend sur plus de 30 ans, les lauréats des GRAMMY Awards ont connu la célébrité internationale dans les années 1980. Culture Club a été formé par le leader Boy George et le bassiste Mikey Craig, rejoints par Jon Moss et le guitariste Roy Hay.

Boy George et Culture Club ont modifié la perception de la musique, de la mode et de l’art. Culture Club est devenu le premier groupe depuis les Beatles à avoir trois succès dans le Top 10 en Amérique avec un premier album et le premier groupe de l’histoire de la musique à avoir un album certifié diamant au Canada.

Le groupe a ensuite réalisé sept Top 10 au Royaume-Uni, neuf Top 10 aux États-Unis et neuf Top 20 en Australie, incluant Karma Chameleon et Do You Really Want to Hurt Me. Il a vendu plus de 100 millions de singles et 50 millions d’albums dans le monde.

Vibration 80 réchauffera la scène extérieure avec un DJ set en début de soirée.

Les billets seront en vente à compter du mardi 21 juin à 11h sur amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et en appelant au 819 380-9797. Il est possible de se procurer des billets en admission générale qui donneront accès à l’avant-scène. Des places assises seront aussi disponibles au moment de la mise en vente. Les places en avant-scène sont limitées.