Boréalis reçoit 274 000$ pour créer une nouvelle expérience sur la rivière

Une nouvelle expérience sonore immersive sur l’eau verra le jour au musée Boréalis. Culture Trois-Rivières a d’ailleurs reçu une aide financière de 274 000$ du gouvernement pour la réalisation du projet.

L’organisation opérera, sur le site du musée Boréalis, deux bateaux de type ponton propulsés par des moteurs 100 % électriques dans une boucle sur la rivière Saint-Maurice à Trois-Rivières.

Cette expérience sonore immersive et empreinte d’authenticité permettra aux visiteurs, le temps d’une excursion sur l’eau, de vivre le quotidien des travailleurs de l’industrie papetière de différentes époques.

« Le projet Histoire sur l’eau, qui propose une excursion historique et immersive sur la rivière Saint-Maurice, s’inscrit parfaitement dans l’ADN de notre organisation par son caractère innovant et durable. Cette nouvelle expérience permet à Boréalis de renforcer son positionnement d’attrait incontournable de la région et à Culture Trois-Rivières d’être génératrice d’impacts culturels, économiques et sociaux », indique Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières.

Grâce à cette aide financière octroyé dans le cadre du Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique, Culture Trois-Rivières pourra notamment acquérir les deux bateaux de type ponton et les équipements pour l’expérience immersive et l’entretien des bateaux, ainsi qu’aménager une zone d’attente avant l’embarquement avec jeu pour enfants et conteneur clé en main pour opérer un point de service de restauration légère.

« Les touristes de même que nos concitoyens de la Mauricie auront la chance de découvrir une partie de la rivière Saint-Maurice grâce à cette expérience immersive. Ils pourront aussi imaginer la réalité vécue par des travailleurs fiers qui ont contribué à façonner l’industrie papetière de la région. Petits et grands sont conviés à ce rendez-vous où histoire, culture et nature s’entremêlent », ajoute Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (M.E.B.A.)