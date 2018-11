Biblio-Jeux maintenant disponible pour toutes les bibliothèques publiques

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Développé à Trois-Rivières par les bibliothèques de la ville, Trois-Rivières en Action et en Santé et le Département d’orthophonique de l’UQTR, le programme Biblio-Jeux est maintenant disponible pour toutes les bibliothèques publiques québécoises grâce à une cession de droit.

Biblio-Jeux permet aux parents d’accompagner leur enfant de moins de 6 ans dans l’univers du langage et de l’éveil à l’écrit par une sélection de jeux et de livres sélectionnés, l’utilisation de fiches d’activités et des directives du personnel qualifié en bibliothèque.

Les fiches et les autres outils d’accompagnement sont développés et mis à jour par le Département d’orthophonie de Trois-Rivières. Plus de 110 fiches d’activités sont actuellement disponibles.

Le programme, entièrement gratuit, est présentement offert dans 25 bibliothèques publiques à travers la province.

«L’objectif de Biblio-Jeux est de favoriser l’interaction parent-enfant et de développer chez les tout-petits le plaisir de la communication et l’intérêt envers l’écrit, des préalables essentiels aux apprentissages scolaires. C’est aussi une ressource de qualité pour les familles en attente de services professionnels en orthophonie ou lors du suivi orthophonique», souligne Jessica Lesage, directrice du programme de maîtrise en Orthophonie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). (M.E.B.A.)