Aux frontières de l’art et de la technologie

Jusqu’au 16 avril, l’Espace Pauline-Julien accueille les œuvres de l’artiste néerlandais Gijs van Bon. Dans son travail, l’artiste explore les notions de temps, de poésie et d’éphémère par le biais d’installations aux limites de l’art et de la technologie.

« Il y a un aspect très technologique dans son travail, mais on a l’impression d’être du côté du magique aussi. Il y a un côté incompréhensible dans ses œuvres qui amène la magie. Parfois, le temps passe sans qu’on ne s’en rende compte et c’est ce qu’on ressent devant ses œuvres », souligne Marie-Andrée Levasseur, directrice des Arts visuels à Culture Trois-Rivières.

La pièce maitresse de l’exposition, Stringed, consiste en une vaste installation lumineuse. Le titre de l’œuvre réfère d’abord à la ligne, mais aussi à la ligne qui représente une phrase dans le langage de la programmation.

Ce qui, au premier abord, est de petits points lumineux se déplaçant sur un assemblage de minces bandes se regroupent au cœur de l’œuvre pour former des mots, ceux d’un poème de Marcel Proust, avant de se séparer et de s’élever vers le plafond.

« On sait que ce sont des mots, qu’ils ont existé et qu’ils ont une valeur, mais il repartent dans le chaos malgré la structure mathématiques de l’œuvre. Le poème choisi est en lien avec le temps qui passe et le côté éphémère des choses, explique Gijs van Bon. J’aime utiliser la technologie parce que ça permet de faire bouger les choses et le temps est un concept étrange que j’aime explorer. »

« Il y a plusieurs façons d’observer l’œuvre, fait remarquer l’artiste, que ce soit d’en observer le fonctionnement, de s’attarder davantage au poème ou encore d’apprécier le mouvement des lumières et la structure dans son ensemble. Je remarque que les enfants aiment en regarder le mouvement. »

Les mécanismes sont au cœur des deux autres œuvres de l’exposition, notamment par un assemblage d’engrenages dont la conception fait penser au fil de la vie qui passe, lentement.

Ces dispositifs ingénieux sont aussi importants pour le contenu que les concepts qu’ils abordent, comme la matérialisation de la pensée, le temps et la poésie.

L’accès à l’Espace Pauline-Julien est gratuit.