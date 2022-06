Auditions pour le Chœur de Musique de Film du Québec

Le Chœur de Musique de Film du Québec est en période de recrutement pour la saison de l’automne 2022. Fondé en 2014 par son directeur musical et artistique, le chœur déménage ses activités à Trois-Rivières dès septembre 2022. Il est donc à la recherche de nouveaux membres désirant se joindre à la chorale.

Les qualités d’un bon candidat sont simples : la personne doit être amicale, être souriante, aimer chanter et être rigoureuse lors des pratiques.

Le Chœur de musique de Film du Québec est le seul chœur québécois qui se consacre uniquement à la musique de film. Son fondateur et chef, Bruno Blouin-Robert, y arpente le riche répertoire des trames sonores d’œuvres cinématographiques, d’émissions de télévision et de jeux vidéo.

Le chœur sera accompagné d’un orchestre d’une trentaine de musiciens. La chorale a déjà réalisé des partenariats avec sept orchestres différents en plus d’une tournée de huit concerts en France (Avignon, Carcassonne, Pontorson, île de Groix et Bordeaux) en 2016 et d’une tournée québécoise en 2017.

À l’automne, le premier concert du groupe sera consacré à la musique du compositeur américain John Williams. Les répétitions auront lieu les mardis soir de 19h à 21h30.

Les auditions sont gratuites et auront lieu sur rendez-vous tout le mois de juin.

Les personnes intéressées à obtenir de plus amples informations ou à passer une audition peuvent contacter Bruno Blouin-Robert au bru_bob@hotmail.com ou au 438 340-1753. (A.L.)