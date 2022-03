Arts Excellence: Guy Langevin est l’artiste de l’année en Mauricie

C’est l’artiste trifluvien Guy Langevin qui est reparti avec les grands honneurs du prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie lors de la soirée Arts Excellence de Culture Mauricie.

L’artiste trifluvien cumule plus de 40 ans de carrière en Mauricie, une soixantaine d’expositions individuelles, 400 participations à des expositions de groupe, dont plus de 250 expositions internationales. Les dernières années ont été riches pour celui qui est mondialement reconnu pour sa maîtrise de la manière noire, bien que la pandémie ait compliqué les choses.

« Le 10 mars 2020, j’étais en Macédoine pour l’ouverture de mon exposition au musée national et on apprenait que le gouvernement fermait toutes les salles. Heureusement, mon travail peut voyager sans que je ne le fasse. Ces deux années m’ont freiné pas mal. Là, c’est d’autre chose, notamment les problèmes politiques mondiaux », raconte le lauréat.

« J’ai hâte que ça reprenne, poursuit-il. Je déteste le mot réinventer. Ça m’a pris 35 ans pour m’inventer. Maintenant, ça va pas si mal. Le revif est bienvenu. Il faut que ça reprenne. »

La réalisatrice, scénariste et productrice en cinéma documentaire Laurence B. Lemaire et Jeannot Bournival, multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et réalisateur, étaient également finalistes au prix d’artiste de l’année dans la région.

Gaston Bellemare honoré

Cette année, le conseil d’administration de Culture Mauricie et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont choisi d’honorer Gaston Bellemare en lui remettant le prix Hommage et la médaille des bâtisseurs.

« C’est un prix plus important et plus émouvant que de nombreux prix et nominations que j’ai reçus au Québec, au Canada et dans le monde, a commenté un Gaston Bellemare visiblement ému par le témoignage que lui ont rendu plusieurs poètes et partenaires. J’ai fait mes études à Trois-Rivières, j’y a toujours gagné ma vie. Ce prix m’émeut parce qu’il est une somme de conclusions et d’évolution de mon passage dans la vie culturelle de ma région. »

Originaire de Saint-Étienne-des-Grès, Gaston Bellemare est un chef de file pour le milieu de la poésie québécoise et internationale depuis plus de 50 ans. Il est notamment le cofondateur des Écrits des Forges, éditeur international de poésie, et a fondé le Festival international de la poésie de Trois-Rivières en 1985. Il en est d’ailleurs toujours le président.

Aux Écrits des Forges, il compte plus de 1000 titres à son catalogue, dont des coéditions et des exportations réalisées avec plus de 52 éditeurs de 17 pays d’Europe.

Il a aussi contribué à la fondation du collectif L’Orange bleue, qui regroupe cinq éditeurs internationaux de poésie francophone, à la mise sur pied de la Fédération des festivals internationaux de poésie et à la fondation de l’École internationale de français de l’UQTR où il a occupé divers postes administratifs durant 26 ans.

Voyez l’hommage qui a été rendu à Gaston Bellemare

L’ambiance était à la fête au Magasin général Le Brun où se déroulait, mardi, la soirée Arts Excellence sous le thème Revif. Le foisonnement créatif du milieu culturel régional malgré la dernière année difficile a été mis en lumière, tout comme la résilience dont ont fait preuve les artistes depuis le début de la pandémie.

Gagnante dans la catégorie Création en arts de la scène, Fabiola Toupin a raconté les nombreux défis qui ont parsemé sa route pour la création et la présentation du spectacle Les Trifluviennes arrivent en ville, qui a été reporté à trois reprises.

« C’est une histoire qui remonte à près de quatre ans. Il a fallu réécrire le spectacle parce qu’on a perdu une joueuse en cours de route. Il le fallait, car le spectacle est écrit autour de la vie des protagonistes. Ce projet m’a aussi fait toucher à l’écriture. Ça m’a permis de créer un lien entre l’art de l’interprétation, un art entier que je défends avec cœur, et celui de l’art de l’écriture », a témoigné l’interprèteben remerciant, au passage, les deux autres Trifluviennes du projet, Manon Brunet et Camille Bourgeois.

L’équipe du Salon du livre de Trois-Rivières était également émue au moment de recevoir le prix Arts Excellence pour l’Initiative culturelle de l’année – projet virtuel. Après une édition annulée au dernier instant en 2020, l’organisation a relevé le défi d’organiser un Salon du livre 100% virtuel en 2021.

« C’était un pari fou et le succès a été obtenu grâce à une équipe d’expérience. Ça a permis de pousser plus loin le projet. On a finalement fait plus de 300 activités virtuelles en une semaine sur une plateforme avec laquelle on n’avait pas travaillé au préalable », rappelle Eveline Charland, codirectrice générale et directrice artistique du Salon du livre.

Les six prix disciplinaires et le prix Hommage sont assortis de montants de 2000$, une somme qui a été doublée grâce à la contribution de plusieurs partenaires. Le prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie, quant à lui, est assorti d’une bourse de 10 000$.

Liste des lauréats et lauréates