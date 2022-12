Anciens Petits Chanteurs recherchés!

Le samedi 13 mai prochain, la maîtrise des Petits Chanteurs de Trois-Rivières (PCTR) présentera un grand concert pour célébrer son 75e anniversaire. Ce concert se déroulera sous la direction du nouveau directeur musical, Marc Henric, et permettra aux anciens de se retrouver pour célébrer les 75 ans d’existence de cette organisation trifluvienne.

L’événement sera présenté à la Cathédrale de Trois-Rivières et offrira aux spectateurs un florilège de pièces ayant marqué l’histoire des Petits Chanteurs, soit un mélange de musique sacrée, populaire et folklorique du Québec.

Le groupe QW4RTZ, dont des membres sont des anciens des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, participera aussi au concert accompagné d’un orchestre.

Ce concert marquera le premier grand événement public pour le nouveau directeur musical et artistique venu de France, Marc Henric. Spécialiste des voix d’enfants, il a œuvré auprès de différentes organisations en Europe. Après avoir enseigné le chant choral et la direction de chœur dans les conservatoires des villes de Paris et de Boulogne-Billancourt ainsi qu’à l’Université Evry Val d’Essonne, Marc Henric a notamment exercé auprès de la Maîtrise du Château de Versailles et celle de l’Opéra de Marseille, avant d’être appelé à joindre Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières.

Avis de recherche et retrouvailles

Afin de souligner en grand les 75 ans de l’organisation, un avis de recherche est lancé pour retrouver les anciens et les anciennes à joindre leur cœur et leur voix à cette soirée en participant aux festivités et surtout en chantant leur fierté d’être des Petits Chanteurs.

Les anciens sont invités à remplir un formulaire en ligne, qui est aussi disponible sur le site des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, afin de manifester leur intérêt et inscrire leurs coordonnées. Une première rencontre aura lieu à l’occasion de la Messe de Noël, le 24 décembre au soir, à la Cathédrale. La population est invitée à rester à l’affût des médias sociaux et du site internet des PCTR pour les détails de l’événement.

Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières ont été fondés en 1947 par Jacques Dugré et Jean-Paul Quinty à la suite du passage des Petits Chanteurs de la Croix de Bois à Trois-Rivières, qui furent leur inspiration.