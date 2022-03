Alice Zerini-Le Reste remporte le Prix Louise Paillé

Dans le cadre de sa première édition, le Prix Louise Paillé, qui s’adresse aux artistes visuel.le.s de la relève du Québec, a été remis à Alice Zerini-Le Reste pour son projet Voiture.

Voiture, d’Alice Zerini-Le Reste, a séduit l’ensemble des jurées par son travail de la matière. Le jury a souligné la poétique de l’œuvre, où la structure d’une voiture est repensée, réimaginée à partir du matériau délicat qu’est la céramique. Les détails et la maîtrise de ce matériau, l’organisation des formes et leur assemblage ont été relevés.

Le jury a également remarqué l’originalité du sujet, la voiture, réactualisée et exploitée selon un point de vue très personnel.

Le jury était constitué de Louise Paillé, artiste visuelle et historienne de l’art, Karine Bouchard, codirectrice générale et artistique du Sabord, et de Anne-Marie Lavigne, directrice générale et artistique de L’Atelier Silex.

Le jury a également sélectionné deux finalistes: Justine Bellefeuille pour son projet Cocotte et Gabriel Mondor pour son projet SAMOHT.

L’œuvre d’Alice Zerini-Le Reste sera publiée dans la revue Le Sabord, accompagnée d’un article sur sa démarche artistique, d’un cachet pour la publication des œuvres dans le périodique et d’une résidence de quatre semaines à L’Atelier Silex.

Le Prix Louise Paillé, qui célébrait cette année sa toute première édition, est une initiative du Sabord et de L’Atelier Silex.