Le Printemps des Beaux parleurs est de retour pour une 7e édition pour faire rayonner la parole régionale et présenter différents types d’art oratoire.

Du 19 au 22 mai, l’événement s’installera au Repère des mauvaises langues, sur la rue Radisson, pour proposer six rendez-vous.

Une soirée Slam-Poésie en collaboration avec Des livres et des réfugié-e-s lancera le bal des activité le 19 mai à 19h. Huit lecteurs et lectrices réchaufferont la scène du Repère des mauvaises langues afin d’offrir découvertes et émotions lors de cette soirée. Les livres publiés sous les Éditions DL&DR seront vendus sur place.

Le lendemain matin, CreativeMornings accueillera l’entrepreneure nomade Gitane Charon qui parlera de son parcours d’entrepreneure dans l’industrie du voyage qui fut parsemé de défis,

d’embûches et de plaisir au fil des dernières années.

Un grand rassemblement des arts de la parole se tiendra le 20 mai à 19h30 au Café Mandala de Saint-Étienne-des-Grès. En collaboration avec la locale de la SSJB de Saint-Étienne-des-Grès, cette soirée des mots se fera sous le thème Les Patriotes. Pour l’occasion, le Café Mandala vibrera au gré des mots des slameurs de l’Outaouais, Annie St-Jean et Mathieu Bertrand. Par ailleurs, des performances des députés fédéraux de Trois-Rivières et de Berthier-Maskinongé seront présentées, tandis qu’un invité surprise parlera du « Fameux rassemblement du 26 juillet 1837 à Yamachiche » au cours duquel Louis-Joseph Papineau a livré un discours historique.

Le vendredi à 20h, le Repère des mauvaises langues accueillera le Cercle de conteurs de Trois-Rivières. Pour cette édition, les conteurs Jacques Archambault, Michel Deschesne et Jean-Luc Boutin transporteront le public dans leurs univers respectifs.

Une soirée de contes avec le conteur Guy Duchesne est prévue le 21 mai à 19h30. Une autre soirée contée, celle-là mettant en vedette le conteur Marc-André Fortin, suivra le dimanche à 19h30.

Pour plus d’informations sur la programmation: Page Facebook Printemps des Beaux parleurs