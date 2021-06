Culture Trois-Rivières ramène les Concerts champêtres et le Cinéma de l’île

La programmation estivale de Culture Trois-Rivières se bonifie. Les Concerts champêtres, le Cinéma de l’île et les P’tites vues dans les parcs sont de retour cet été.

En passant du jazz au classique et du latin à la chanson française, la variété des spectacles présentés à l’occasion des Concerts champêtres saura sans doute plaire à tous. On y verra notamment des prestations de Julie Massicotte, Simon Denizart et Damoizeaux.

Les Concerts champêtres auront lieu au parc des Chenaux à 15h tous les dimanches du 11 juillet au 5 septembre. Notons que la réservation est obligatoire au 819 380-9797. Les réservations auront lieu une semaine avant chaque spectacle.

De son côté, le Cinéma de l’île revient à l’île Saint-Quentin. Au programme: Donne-moi des ailes (12 juillet), Le Roi Lion (19 juillet), La petite sorcière (26 juillet), Raya et le dernier dragon (2 août), Mon cirque à moi (9 août), Félix et le trésor de Morgäa (16 août) et L’appel de la forêt (23 août). Les projections auront lieu à 20h30. La réservation est également obligatoire au 819 380-9797.

Les P’tites vues dans les parcs permettent, quant à elles, de découvrir des courts métrages dans des parcs aux quatre coins de la ville. Des films qui ne laissent personne indifférent, qui font rire et qui font réfléchir seront présentés lors de cette activité qui s’adresse aux petits et grands. Cette activité aura lieu les vendredis du 30 juillet au 20 août. Pour réserver une place: 819 693-2627.

Un été animé au Manoir Boucher de Niverville

Les vendredis du 30 juillet au 20 août, le jardin du Manoir Boucher de Niverville s’animera pour des soirées de conte autour du feu. En collaboration avec Personare, les spectateurs entreront dans l’univers d’histoires enivrantes dans une ambiance unique. Les amateurs d’histoire auront l’opportunité d’assister aux conférences et aux prestations historiques prévues au Manoir Boucher de Niverville au cours de l’été. Pour réserver: 819 372-4531.

Pour découvrir l’ensemble de la programmation estivale: https://www.unetecultur3r.com/