Les spectacles reprennent à la salle Thompson

C’est ce soir que le quatuor vocal QW4RTZ donne le coup d’envoi au retour des spectacles en salle à la salle J.-Antonio-Thompson.

Pour l’occasion, François Pothier Bouchard, Louis Alexandre Beauchemin, François «Fa2» Dubé et Philippe Courchesne ont conçu un spectacle où ils serviront improvisations, numéros inédits, échanges avec le public et certains numéros d’anthologie.

«C’est toujours spécial de venir faire un spectacle à Trois-Rivières. Cette fois-ci, on ne pouvait pas juste présenter un spectacle ordinaire. On a donc préparé un spectacle exclusif», souligne Louis Alexandre Beauchemin.

«Il y a des numéros de notre tournée qui ne se font plus en temps de COVID-19 pour des raisons de mise en scène ou de chorégraphie. Il arrivait qu’on chante tous dans le même micro ou encore, pour l’effet comique, qu’on chante à deux pouces du visage des autres. Disons que ça ne se fait plus», ajoute François «Fa2» Dubé.

Pour ce premier spectacle de relance, Culture Trois-Rivières a apporté divers ajustements pour assurer la sécurité des spectateurs et des employés.

Le hall est maintenant réservé aux gens qui viennent chercher leurs billets à la billetterie. L’entrée pour les détenteurs de billets au parterre se fait par le côté de la salle Thompson, face aux bureaux d’Innovation et Développement économique. Quant aux détenteurs de billets au balcon, ils pourront accéder à leur siège en entrant par la porte du Foyer Gilles-Beaudoin.

«Ces zones ont été créées pour éviter du mixage et les risques de contagion, précise Mélanie Brisebois, directrice des arts de la scène à Culture Trois-Rivières. Les clients suivront aussi des sens uniques à travers le bâtiment, y compris pour aller aux toilettes. Il y avait un certain défi, en ce sens que les allées sont plus étroites que dans d’autres salles et les sièges sont également plus petits. Il a fallu tenir compte de toutes ces variables et plus.»

Dans la salle, une distance de 1,5 mètre est respectée entre chaque cellule familiale. Une fois assis à leur siège, les spectateurs pourront retirer leur masque.

Le spectacle de QW4RTZ affiche complet avec 250 spectateurs. Cela représente le quart de la capacité de la salle.

D’autres spectacles à venir

Le 19 septembre se tiendra une soirée d’humour intitulée «Projet parallèle!» Il s’agit d’une formule allégée et distanciée où trois humoristes performeront tour à tour. Les spectateurs assisteront aux prestations de Sam Breton, Patrick Groulx et Guillaume Pineault.

La pièce de théâtre Bang, un mélange de thriller et de comédie dans lequel le personnage principal essaie de reconstituer la soirée de la veille, sera présentée le 26 septembre. Denis Bouchard proposera une présentation de la pièce sous forme de lecture, où il se trouve seul sur scène et où il joue tous les personnages.

La mini-série se conclura le 23 octobre avec le spectacle Les Trifluviennes arrivent en ville où chanson, humour, théâtre et poésie s’unissent pour offrir un portrait féminin et personnel de la ville de Trois-Rivières à travers les voix de Manon Brunet, Fabiola Toupin et Camille Bourgeois.

La Caravane Philanthrope pour accueillir les spectateurs

Grâce à un partenariat avec Cogeco, la Caravane Philanthrope divertira les spectateurs qui devront patienter à l’extérieur de la salle Thompson avant leur entrée en salle.

Les acrobates et musiciens de la Caravane Philanthrope seront au rendez-vous pour QW4RTZ ce soir, mais aussi lors des représentations du Projet Parallèle (19 septembre) et de Bang (26 septembre). L’animation débutera une heure avant le début du spectacle.

Cogeco a fait un don de 10 000$ à l’organisme pour financer le cachet des artistes, ainsi qu’une série de présences de clowns humanitaires dans les CHSLD de la Mauricie.