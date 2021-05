Culture Trois-Rivières et Culture Mauricie collaborent pour mieux soutenir les artistes d’ici

Culture Trois-Rivières et Culture Mauricie ont signé aujourd’hui une entente de collaboration pour les trois prochaines années afin de mettre leurs forces en commun et ainsi contribuer de façon optimale au soutien et au rayonnement du milieu culturel et artistique de Trois-Rivières et de la Mauricie.

Cette entente a pour objectif de renforcer le lien entre les deux organisations pour, ultimement, contribuer davantage à la vitalité du milieu artistique et culturel.

«Le milieu culturel est un écosystème fragile en constante évolution. Avec la crise, il est encore plus important d’avoir un contact étroit avec les partenaires pour répondre aux défis présents et futurs. Ce partenariat aura des retombées positives pour nos membres, notamment en matière de promotion d’événement, de services mutualisées et de formation. Ça ouvre la porte à une plus grande cohésion de nos actions», indique Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

Concrètement, Culture Mauricie et Culture Trois-Rivières s’engagent à offrir gratuitement deux formations par année aux organismes et acteurs du milieu culturel régional. La première traitera de la médiation culturelle et aura lieu ce vendredi et réunira 25 organismes et artistes de la région, une belle réussite aux yeux d’Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie.

«D’habitude, on rejoint entre cinq et dix personnes par formation. Là, avec plus de 20 personnes, ça représente une très grosse formation pour nous. Une autre formation est présentement en développement. On est également en discussion pour quatre formations gratuites pour le milieu culturel pour la prochaine année», précise-t-il.

«On voit déjà des retombées extrêmement positives de cette collaboration, poursuit Nancy Kukovica, directrice générale de Culture Trois-Rivières. On voit aussi de belles opportunités en matière de partage des ressources. Par exemple, on a des organismes du milieu qui recherchent une ressource d’aide à la comptabilité pour une journée par semaine. C’est difficile de trouver et de conserver une ressource pour une journée. On pourra aider au maillage des besoins.»

L’entente prévoit aussi l’échange de contenus originaux sur leur site web respectif ainsi qu’une rencontre de concertation annuelle entre les deux équipes afin de favoriser le partage d’information. Chaque année, les deux organisations développeront ensemble un nouveau plan d’action annuel.