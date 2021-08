Culture Trois-Rivières devra exiger le passeport vaccinal

Afin de se conformer aux mesures sanitaires annoncées par le gouvernement du Québec et la Santé publique, Culture Trois-Rivières se voit dans l’obligation d’exiger le passeport vaccinal pour plusieurs activités intérieures et extérieures présentées dans ses différents lieux, et ce, dès le 1er septembre.

C’est donc dire que le passeport vaccinal et une carte d’identité seront exigés pour les personnes de 13 ans et plus afin de pouvoir participer aux spectacles et projections en salle, aux évènements extérieurs de plus de 50 personnes (ex. concerts champêtres) et au jeu d’évasion Alerte à l’usine.

Le passeport vaccinal ne sera pas exigé pour les visites guidées et audioguidées des expositions, ni pour les parcours extérieurs (ex. Parcours Passages insolites, Premier shift, etc.) Cette mesure s’ajoute aux mesures sanitaires actuellement en vigueur, soient la distanciation physique, le port du masque de procédure ou du couvre-visage, le lavage de mains, ainsi que le nombre réduit de personnes pouvant se regrouper.

Le passeport vaccinal est émis par la santé publique et toute personne ne pouvant fournir les preuves exigées se verra refuser l’accès au spectacle ou à l’activité visée. La preuve d’identité avec photo est exigée pour les personnes âgées de plus de 16 ans. Pour les adolescents entre 13 et 16 ans, une preuve d’identité sans photo demandée, en plus du passeport vaccinal. Aucune preuve ne sera nécessaire pour les enfants de 13 ans et moins.

Il est donc conseillé d’arriver à l’avance avant le début de votre spectacle/activité puisque le processus d’entrée pourrait se voir allonger en raison des nouvelles procédures. Si vous ne pouvez satisfaire à ces exigences et vous désirez recevoir un remboursement, vous devez communiquer avec la billetterie au 819-380-9797 (pour les spectacles et projections / remboursement de billets d’évènements prévus jusqu’au 31 décembre 2021). Pour annuler votre participation à l’activité Alerte à l’usine, veuillez communiquer par téléphone avec le musée Boréalis au 819-372-4633.