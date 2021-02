Culture Mauricie reçoit près de 90 000$

Une bonification de près de 90 000$ de l’aide au fonctionnement a été accordée à Culture Mauricie.

Cette aide financière additionnelle prévue au budget 2020-2021 permettra à l’organisme de poursuivre sa mission visant à favoriser l’expression de la vie culturelle et la diversité de l’information.

«La culture est un secteur économique non négligeable qui a sa place dans la relance économique de la Mauricie. En soutenant Culture Mauricie, nous encourageons nos créateurs. Je félicite ma collègue pour ce geste concret qui renforce la vitalité de notre culture», souligne Jean Boulet, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité et ministre responsable de la Mauricie.

Par cet octroi, le gouvernement du Québec reconnaît l’importance des organismes de regroupement qui rassemblent les acteurs des milieux culturels et des communications autour d’objectifs communs. Ces organismes facilitent non seulement le développement des compétences, mais aussi la mise en commun des services et la création de projets porteurs au bénéfice de l’ensemble de la population.