Culture Mauricie dit non au harcÃ¨lement

MAURICIE. Le conseil d’administration de Culture Mauricie a adopté, cette semaine, une politique contre le harcèlement sous toutes ses formes.

Dans la foulée des dénonciations d’agressions et de harcèlement qui persistent notamment dans le milieu de la culture et des communications, Culture Mauricie se positionne sur cette question et invite le milieu culturel à emboîter le pas.

Cette politique touche le conseil d’administration et les employés, que ce soit dans leurs rapports professionnels réciproques que dans leurs relations avec les tiers de l’organisme.

«Le harcèlement constitue une violation des droits de la personne. En conséquence, Culture Mauricie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter cette violation et apporter, le cas échéant, les correctifs qui s’imposent», indique Culture Mauricie.

Le but de cette politique est de maintenir un climat exempt de harcèlement pour protéger l’intégrité physique et psychologique des personnes, ainsi que la sauvegarde de leur dignité, contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation du milieu culturel pour prévenir les comportements de harcèlement discriminatoire et fournir le support nécessaire aux personnes victimes de harcèlement en établissant une boîte à outils de recours et de ressources en matière de harcèlement.

Aucune forme de harcèlement ne sera donc tolérée, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel, racial ou fondé sur tout autre motif de discrimination.

Culture Mauricie s’engage également à protéger tout membre de son personnel contre le harcèlement discriminatoire exercé par des personnes de l’extérieur, dans le cadre du travail et à prendre des mesures disciplinaires contre l’auteur du harcèlement.

«Je souhaite que cette politique puisse faire en sorte de prévenir et de gérer efficacement les éventuelles situations de harcèlement. Elle vient assurément confirmer notre volonté de conserver un climat sain et harmonieux pour toutes les parties prenantes de notre organisme. J’espère aussi que cette politique soit source d’inspiration et que les outils proposés puissent être utiles pour tout le milieu», souligne la présidente de Culture Mauricie, Sandie Letendre.