La 31e Semaine de prévention du suicide (SPS) se déroule jusqu’au 6 février dans toutes les régions du Québec. En Mauricie, c’est sous le thème « Cultivons notre bonheur » que des activités de sensibilisation auront lieu.

«Cette année, en raison du contexte de pandémie que nous vivons actuellement, toute l’équipe du Centre de prévention du suicide Accalmie et de la Fondation met l’épaule à la roue dans le but de rejoindre le plus de gens possible, de les sensibiliser à cette importante cause et d’agir quotidiennement pour son bien-être», souligne Patrice Larin, directeur général de la Fondation et du Centre de prévention du suicide Accalmie.

Des activités auront lieu partout au Québec durant les prochains jours. En Mauricie particulièrement, notons qu’un webinaire se tiendra sous le thème Comment cultiver son bonheur au travers de petites actions simples au quotidien.

Également, une campagne sur les réseaux sociaux aura lieu.

De plus, une campagne de sensibilisation sera distribuée dans l’ensemble des 145 000 foyers de la Mauricie. Ces cartons détachables se veulent un outil pour toute la population et comprennent, certes, les coordonnées du Centre de prévention du suicide Accalmie, mais aussi des exemples d’actions concrètes afin de cultiver son bonheur au quotidien.

« La campagne « Cultivons notre bonheur » débute cette semaine, mais perdurera toute l’année. Elle s’adresse à toute la population et aux gens qui vivent des difficultés. On les invite à penser à cultiver leur bonheur au quotidien et on vise la promotion de la santé mentale. La campagne s’intéresse donc aux facteurs de protection, s’apparentant à la psychologie positive. Plusieurs éléments seront déclinés au cours des semaines à venir. La Semaine de prévention du suicide donne donc le coup d’envoi à cette nouvelle stratégie de sensibilisation de prévention primaire », explique pour sa part, Mylène Davignon, coordonnatrice philanthropique de la Fondation et du Centre de prévention du suicide Accalmie.

Pour en savoir plus sur les activités de sensibilisation: https://www.facebook.com/preventionsuicide/