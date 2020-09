Cuisiner la forêt d’ici

Ce sont 20 restaurateurs de la région qui prendront part à l’édition 2020 de MYCO : Rendez-vous de la gastronomie forestière, du 2 au 12 octobre.

Pour l’occasion, les restaurants participants s’engagent à créer un menu spécial mettant en vedette les comestibles des forêts de la Mauricie., en particulier les champignons.

«La saison de la cueillette cette année est très bonne et permettra aux cueilleurs et aux chefs d’offrir aux consommateurs une diversité de comestibles et des saveurs exceptionnelles de nos forêts mauriciennes», lance Patrick Lupien, coordonnateur de la Filière Mycologique de la Mauricie.

Des activités d’interprétation et initiation aux comestibles sauvages et randonnées dans les bois sont offertes par les cueilleurs, producteurs et organismes mycologiques de la région jusqu’à la mi-octobre. La liste des activités est disponible au http://mycomauricie.com/activites-et-evenements.

Les menus spéciaux des restaurateurs seront dévoilés dans les prochaines semaines.

Restaurants participants