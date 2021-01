Cuisigam remet 6432$ à la Guignolée des médias

La vente des livres de recettes «Et si ensemble on écrivait une histoire de bouffe ?» par l’entreprise Cuisigam rapporte une somme de 6 432 $ à la Guignolée des médias Mauricie/Centre-du-Québec.

« Je suis très heureux de cette collaboration avec l’entreprise Cuisigam. C’est une idée originale réalisée par des gens d’ici. Depuis plusieurs mois, les gens ont du temps pour cuisiner, on a vu l’engouement pour les livres de recettes et celui-ci n’a pas fait exception. Je tiens à remercier Mme Lajeunesse et M. Desmarais, pour leur soutien à la cause. Ce montant permettra de soutenir des familles dans le besoin de chez nous», mentionne le coordonnateur de la Guignolée des médias régionale, Steve Renaud.

Il reste quelques copies du livre de recettes pour les gens qui souhaiteraient s’en procurer un exemplaire. Ils sont en vente au coût de 20 $ plus taxes à la succursale de Cuisigam (boul. des Récollets Trois-Rivières). Considérant les mesures sanitaires actuelles, les gens sont invités à téléphoner avant de se déplacer.