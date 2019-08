CTCC : Julien Pilon l’emporte, 22e podium pour Jocelyn Hébert

La première journée du week-end #2 du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) prenait fin avec la traditionnelle course dans le noir de la Canadian touring car championship (CTCC). Les pilotes de CTCC devaient eux aussi composer avec la pluie de fin de soirée.

Parker Thompson (Sport) s’est hissé en tête dès le départ devant Julien Pilon (CUP) et Benoit Bergeron (CUP). Pilon menait l’épreuve au 11e tour devant Tom Kwok (TCR) et Gary Kwok (TCR). Jocelyn Le Doc Hébert roulait 15e, tandis que le Shawiniganais avait abandonné au 3e tour.

Une neutralisation est venue resserrer le peloton au 13e tour, mais Pilon a conservé sa place devant les deux Kwok. Le pilote de Saint-Jérôme est parvenu à conserver sa place pour rallier le fil d’arrivée devant Tom Kwok et Gary Kwok. Cinq pilotes se faisaient la lutte en GT Cup alors Pilon a vu Martin Harvey (8e au total) et Mario Guérin (12e rang) compléter le podium dans sa catégorie. «C’est le fun, car on n’était pas censé être ici ce soir», a lancé Harvey. «Nous avons fait un accident en qualifications et l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour remettre la voiture en ordre, sans oublier l’aide des autres équipes autour.»

Chez les Touring, Tom Kwok l’emporte devant Gary Kwok. Jean-François Hevey est quant à lui monté sur la 3e marche du podium.

Trois voitures participaient du côté des Sport. Parker Thompson (10 tours) et Lee Chaplin (5 tours) n’ont pas rallié l’arrivée, tandis que Glenn Chaplin terminait 13e, mais premier dans sa catégorie.

Finalement, seulement trois voitures CTCC TC ont pris le départ, soit Jocelyn Le Doc Hébert et Luis Perocarpi et le Trifluvien Paul Dargis. Perocarpi a été contraint à l’abandon au 10e tour, tandis qu’Hébert (14e au total/28 tours sur 30) récoltait son 22e podium en carrière devant Dargis. «Il faut donner le crédit aux mécanos, car ils méritent les trophées autant que nous. La transmission de mon Acura a sauté alors nous avons pris mon bon vieux Civic qui sert à la Super production challenge ce week-end. Les gars ont travaillé tellement fort», a commenté Le Doc Hébert.

«C’est ma 15e année consécutive au Grand Prix de Trois-Rivières alors c’est le fun d’aller chercher un podium ce soir. Nous avons bien fait même si la journée avait mal commencé. Nous n’avions fait aucune présence en qualifications à cause d’un bris mécanique, alors on partait dernier avec des pneus très usés», a pour sa part commenté Paul Dargis.

Historique des podiums trifluviens

1 – Marc-Antoine Camirand – 23 podiums (14 (1ère place) – 4 (2e place) – 5 (3e place)

2 – Jocelyn «Doc» Hébert – 22 podiums (9-6-7)

3 – Didier Schraenen – 19 podiums – (5-7-7)

4 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

5 – Andrew Ranger – 15 podiums – (6-8-1)