CSS du Chemin-du-Roy: rappel des procédures en cas d’intempéries

Pour aider les parents et les élèves à s’y retrouver facilement en cas d’intempéries, le Centre de services scolaire (CSS) du Chemin-du-Roy rend disponible un tableau « Intempéries » sur son site Web.

Ce tableau indique clairement les écoles ouvertes et fermées, que ce soit le matin, l’après-midi ou en soirée. Cet outil devient la référence en cas de doute.

À l’aide de filtres (secteurs, types d’établissement), il est simple à utiliser pour trouver rapidement l’information concernant l’établissement voulu. Pour le consulter : https://www.csduroy.qc.ca/intemperies/

En cas de suspension de cours ou de fermeture d’établissement, la décision sera annoncée au plus tard à 6 h, le matin même, sur :

La page d’accueil du site Internet www.csduroy.qc.ca

La page Facebook du Centre de services scolaire

Sur le répondeur du Service du transport du Centre de services scolaire au 819 370-6167

Ces informations sont transmises uniquement lorsqu’il y a suspension de cours ou fermeture d’établissement.

Comment est prise la décision

Afin de prendre une décision éclairée, à partir de 4 h, toute une équipe se met à l’oeuvre afin d’analyser les critères suivants : quantité des précipitations attendues et leur durée, conditions routières et piétonnières, refroidissement éolien extrême pouvant causer des problèmes mécaniques aux transporteurs scolaires, variation des températures pouvant transformer les précipitations et vérification des pannes de courant.

Lors d’intempéries, si des parents préfèrent garder leur enfant à la maison, et ce, malgré le fait que le Centre de services scolaire maintient les écoles ouvertes, ils peuvent le faire. Ils doivent toutefois s’assurer de motiver l’absence auprès du secrétariat de l’école fréquentée par leur enfant.