CSAD: Retour des bulles famille le week-end

Terrains de badminton et pickleball Location de la glace (1/3 de la glace olympique 1/3 ou 1/2 de Jean-Guy Talbot) Il est possible de réserver une section de glace pour pratiquer votre activité favorite (technique de hockey, jeux sur glace, patinage artistique…). Le respect des autres familles est au centre de la réussite de cette activité. Règles d’utilisation : Hockey : Casque fortement recommandé pour tous. La grille est recommandée pour les 17 ans et moins. Une seule rondelle par famille. Si la rondelle va dans une autre section, seul un adulte pourra aller la récupérer.

Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

La réservation de la glace est pour 50 minutes.

Les participants auront chacun accès à une salle de joueurs, mais pas aux salles de bains ou douches.

Patins obligatoires.

Deux buts seront disponibles par section et ne devront pas être bougés.

Les jouets, traineaux ou poussettes ne sont pas admis sur la glace.

Quitter par l’entrée des joueurs dès la fin de l’activité. Location synthétique intérieure (1/6) Il est possible de réserver 1/6 de la surface synthétique (chaque tiers sera divisé en deux) pour pratiquer votre activité favorite (soccer, jeux libres, frisbee, course…). Apportez votre propre équipement sportif ou utilisez celui qui sera mis gratuitement à votre disposition sur chaque plateau (désinfecté entre chaque bulle famille). Le respect des autres familles est au centre de la réussite de cette activité. Règles d’utilisation : Aucun soulier d’extérieur sur la surface : apportez vos chaussures de sport.

Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

La réservation du plateau est pour 50 minutes.

Les participants pourront laisser leurs effets personnels sur leur plateau.

La pratique de frappe de balles (baseball, balle-donnée, golf…) est interdite.

Les utilisateurs seront invités à utiliser la porte principale pour quitter. Location d’une surface multisport (dekhockey) Il sera possible de réserver une surface de dekhockey pour pratiquer votre activité favorite (soccer, jeux libres, frisbee, course, dekhockey…). Apportez votre propre équipement sportif ou utilisez celui qui sera mis gratuitement à votre disposition sur chaque plateau (désinfecté entre chaque bulle famille). Le respect des autres familles est au centre de la réussite de cette activité. Règles d’utilisation : Aucun soulier d’extérieur sur la surface : apportez vos chaussures de sport.

Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

La réservation du plateau est pour 50 minutes

Les participants pourront laisser leurs effets personnels sur leur plateau.

Les utilisateurs seront invités à utiliser l’entrée des joueurs (aréna) pour quitter. Pour plus d’informations, visitez le https://www.csad.ca/…/171/location-plateau-bulle-famille.