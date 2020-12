Le pickleball et le badminton reprennent au CSAD

Bonne nouvelle pour les amateurs de pickleball et de badminton. Suite aux travaux de réfection du gymnase simple du Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD), les terrains de pickleball et de badminton sont de nouveau accessibles.

Le gymnase fermé depuis cet été pour les travaux de pyrrhotite est disponible depuis le 12 décembre.

Les travaux ont permis l’installation d’un nouveau recouvrement de sol. Le CSAD a profité de l’occasion pour aménager quatre terrains comparativement à deux par le passé.

La pratique du pickleball et du badminton en simple est permise en ces temps de pandémie. Le Complexe sportif Alphonse-Desjardins a mis en place un protocole sanitaire incluant un processus de désinfection à l’électrostatique afin de maximiser la sécurité des participants.

Une réservation est nécessaire et doit se faire par téléphone au 819 373-5121 poste 0. Les blocs de réservation sont de 50 minutes et une désinfection complète est faite entre chaque location.

Considérant la pandémie et les limitations de jouer en simple, le coût de location a été temporairement abaissé à 20$.

Des raquettes et des balles de pickleball seront prêtées gratuitement au besoin.

En plus de ces deux activités, le Complexe sportif Alphonse-Desjardins offre depuis peu des séances de patinage libre (samedi et dimanche), l’accès à la piste de course (tous les jours) et la location de plateaux pour les bulles famille (glace, synthétique et surface multisport) avec un système gratuit de prêt de matériel varié idéal pour les jeunes familles ou les personnes désirant varier les activités.