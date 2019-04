Crue printanière: une hausse de 10 cm encore prévue

Le niveau de l’eau à Trois-Rivières a officiellement dépassé le seuil de 2017 et on prévoit encore une hausse dans les 48 prochaines heures. Au total, 106 résidences sont présentement isolées en raison des inondations, soit le même nombre qu’hier.

«On accompagne encore les riverains et l’armée est toujours disponible pour donner un coup de main. Encore 4000 sacs de sable seront faits aujourd’hui. Nous avons aussi interpellé le CIUSSS au cas où des gens auraient besoin d’aide», indique la mairesse suppléante de Trois-Rivières, Ginette Bellemare.

Une hausse d’environ 10 centimètres du niveau de l’eau pourrait survenir dans les 48 prochaines heures.

Depuis jeudi, le service téléphonique 311 a reçu une centaine de requêtes en lien avec les inondations.

Des contraventions remises à des curieux

La Ville de Trois-Rivières rappelle qu’il est interdit de conduire, sauf pour la circulation locale, dans les secteurs touchés par les inondations puisque cela nuit à la sécurité des riverains.

D’ailleurs, la police de Trois-Rivières a dû émettre des constats d’infraction durant la journée de lundi. «Depuis trois jours, les patrouilleurs sillonnent les secteurs concernés et sensibilisent les automobilistes. Hier, des constats ont été émis, car des véhicules circulaient trop rapidement, ce qui causait des vagues nuisibles», précise le capitaine Jean-Yves Ouellet.

Rappelons également que l’accès à l’île Saint-Quentin demeure fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de la montée des eaux.

Un programme d’indemnisation plus simple

Le député de Trois-Rivières et ministre Jean Boulet a tenu à souligner la proactivité de la Ville de Trois-Rivières dans le dossier des inondations cette année, ainsi que l’élan de solidarité à travers la population.

«Le programme d’indemnisation pour les gens qui subissent les répercussions de ces inondations sera plus simple, plus rapide et moins bureaucratique que dans le passé», annonce M. Boulet.