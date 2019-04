Crue printanière: trois rivières sous surveillance

Selon les prévisions, le niveau de l’eau devrait se stabiliser dans les prochains jours. Cependant, l’équipe des Travaux publics de la Ville de Trois-Rivières surveille attentivement les rivières Milette, Lacerte et Bettez.

«La pluie annoncée dans les prochains jours pourrait avoir un impact sur les rivières Bettez, Milette et Lacerte. Les Travaux publics ont procédé à des inspections du niveau de l’eau de ces cours d’eau hier, mais si le niveau continue de monter, il pourrait peut-être y avoir des débordements sur des terrains et sur la voie publique», prévient la mairesse suppléante, Ginette Bellemare.

Quant à la rivière Saint-Maurice, le débit est inférieur à celui de l’année 2017.

Le niveau de l’eau à Trois-Rivières est présentement de 3,72 mètres. D’ici le 28 avril, on prévoit qu’il augmentera à 3,73 mètres. Cependant, selon la direction des vents notamment, la situation pourrait changer d’heure en heure.

«On ne peut pas écarter la possibilité que l’eau continue de monter, plutôt que de voir le niveau de stabiliser», note Mme Bellemare.

Elle rappelle également que 10 000 sacs de sable sont encore disponibles et que l’armée est toujours présente sur le terrain pour aider à ensacher des sacs de sable et à monter des digues. La Ville est aussi prête à se procurer des sacs supplémentaires au besoin.

Encore 115 résidences se retrouvent isolées par les inondations.

La police continue d’être présente dans les secteurs touchés par les inondations pour s’assurer qu’il n’y ait pas de circulation automobile. «On a su que des citoyens curieux se promènent le soir et la nuit à l’île Saint-Quentin et dans les secteurs inondés. On leur demande de cesser d’y circuler», insiste Ginette Bellemare.

Rappelons que les gens peuvent faire appel au service téléphonique 311 de 8h à 20h pour toute requête en lien avec la crue des eaux.