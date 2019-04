Crue printanière: le niveau de l’eau se stabilise

Le niveau de l’eau s’annonce stable pour les prochains jours, si bien qu’on devrait le voir baisser tranquillement bientôt.

«Le beau temps, le peu de vent et la température peu élevée prévus lors des prochains jours sont favorables et ce sont des nouvelles encourageantes. Les nuits fraîches ralentissent la fonte de la neige. On devrait atteindre un niveau d’eau plus bas que celui de 2017 dès mercredi», soutient la mairesse suppléante, Ginette Bellemare.

Depuis vendredi, le nombre de résidences isolées est passé de 115 à 157. Par ailleurs, 13 résidences connues ont subi des dommages en raison des inondations.

La Ville de Trois-Rivières demande à tous les citoyens de la ville d’éviter de surcharger le réseau d’égout sanitaire, notamment en limitant sa consommation d’eau pour les prochains jours.

«Le réseau est sous surveillance, en raison de l’accumulation du ruissellement de l’eau, de la pluie et de la fonte des neiges. On demande donc la collaboration des Trifluviens afin de ne pas contribuer à un apport additionnel au réseau», note Dany Cloutier, directeur de la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile.

Des sacs de sable sont toujours disponibles pour les citoyens qui voudraient renforcer ou reconstruire leurs digues. Il suffit de faire une requête au service téléphonique 311 pour une livraison de sacs supplémentaire. Entre 70 000 et 80 000 sacs de sable ont été préparés. L’armée est encore déployée à Trois-Rivières pour soutenir les citoyens aux prises avec des inondations.