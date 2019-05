Cruauté animale au Zoo de St-Édouard: le propriétaire arrêté

Le propriétaire du Zoo de St-Édouard, Norman Trahan, a été arrêté ce matin. Il fait face à deux chefs d’accusation de cruauté et de négligence envers les animaux à la suite d’une enquête criminelle menée par la SPCA de Montréal.

Les animaux qui se trouvent sur place font l’objet d’une saisie. On parle notamment de lions, tigres, zèbres, chameaux, kangourous et ours.

L’opération a débuté il y a quelques heures. Il s’agit d’une opération complexe qui se déroulera sur plusieurs semaines et qui se fera en collaboration avec l’organisme Humane Society International (HSI).

Une première au pays

C’est la première fois qu’un propriétaire de zoo est accusé de cruauté et de négligence envers les animaux, en vertu du Code criminel canadien. S’il est inculpé, le prévenu pourrait avoir à purger une peine d’emprisonnement de 5 ans et être interdit à vie d’avoir la garde ou le contrôle d’un animal.

Un point de presse sur le sujet aura lieu en début d’après-midi. Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux à la SPCA de Montréal, dévoilera alors tous les détails concernant l’enquête et la suite des choses. Elle est accompagnée d’Ewa Demianowicz, responsable de campagne séniore à Humane Society International.