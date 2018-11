Croissance économique: une cadence un peu moins soutenue en Mauricie

Crédit photo : Photo L'Hebdo Journal - Marie-Eve Alarie

ÉCONOMIE. Le mouvement Desjardins vient de rendre publique son étude économique portant sur la région administrative de la Mauricie. On y apprend que la croissance économique de la Mauricie va se poursuivre en 2018 et en 2019, mais sa cadence sera moins soutenue que celle prévue pour l’ensemble du Québec.

On parle de prévisions de 3,4 % l’an prochain, comparativement à 4,2 % au Québec.

Desjardins attribue cet état de fait aux perspectives de croissance relativement modestes des principales industries de la région, dont la foresterie, ainsi que la fabrication du papier et de produits en bois.

«L’économie va bien, on a quand même une bonne croissance économique, mais les secteurs manufacturiers traditionnels font face à d’importants défis. On n’a qu’à penser à la foresterie, la fabrication du papier, le bois. Malgré les efforts de diversification qui apportent un certain dynamisme, on a quand même quelques industries qui demeurent dans des créneaux plus traditionnels», estime Chantal Routhier, économiste chez Desjardins et auteure de l’étude.

Ce n’est une surprise pour personne: les enjeux de disponibilité de la main-d’œuvre limitent aussi le développement de plusieurs entreprises.

Des statistiques intéressantes y sont publiées : de 26 270$ en 2018, le revenu personnel disponible par habitant mauricien ira chercher 26 795$ l’année suivante. Au Québec, le chiffre atteint 29 660$ et 29 938$ en 2019.

En Mauricie, on prévoit aussi que le taux de chômage sera plus faible, passant de 5,2 à 4,8 % de 2018 à 2019.

«Depuis les deux à trois dernières années, les taux de chômage des régions du Québec sont en diminution et cette tendance se poursuivra. En effet, la croissance moins rapide de la part de la population en âge de travailler exerce et continuera d’exercer une pression à la baisse sur l’ensemble de ces derniers», estime Desjardins.

Démographie et main-d’œuvre

L’Institut de la statistique du Québec prévoit que l’accroissement démographique en Mauricie s’accélérera très modestement de 2016 à 2021 (+1,1 %). La population demeurera en hausse grâce à l’arrivée de migrations.

Les MRC de Maskinongé et des Chenaux, ainsi que la ville de Trois-Rivières, verront leur population augmenter d’ici 2021. Le remplacement de la main-d’œuvre demeure le principal défi des prochaines années. Le renouvellement de travailleurs sera de plus en plus difficile.

«En 2021, l’indice se chiffrera à 60,4 %, ce qui veut dire que pour chaque groupe de 100 personnes qui partira à la retraite, il y aura 60,4 personnes prêtes à intégrer le marché du travail», fait remarquer l’étude. Un phénomène qui peut être source d’inquiétude, estime l’économiste.

«Ça fait près d’une décennie que la région n’a plus assez de jeunes qui sont prêts à intégrer le marché du travail par rapport à ceux qui sont prêts à le quitter», ajoute Mme Routhier. L’indice recommencera à croître vers 2026.

Le marché du travail

Selon l’étude économique de Desjardins, le marché du travail va reprendre du tonus en 2019. Les acteurs socioéconomiques surveilleront les renégociations commerciales entre le Canada et les États‑Unis, sur les questions du bois d’oeuvre et de l’aluminium. Le coût élevé de la fibre dans la région a un impact négatif sur la croissance des entreprises forestières.

Le contexte de l’industrie des pâtes et papiers demeure difficile en raison de la diminution de la demande pour les types de papiers traditionnels, dont le papier journal. Les départs à la retraite font en sorte que les besoins en main-d’oeuvre sont criants, notamment auprès de travailleurs spécialisés.

La construction neuve est en croissance depuis le début de l’année en Mauricie.

Quelques chiffres

600

La population de la Mauricie devrait augmenter de 600 habitants en 2019

120 000

Emplois pourvus en Mauricie pour les deux années

2026

L’étude prévoit que la région devrait manquer de main-d’œuvre jusqu’à 2026, environ

4,8%

Taux de chômage prévu en 2019 dans la région