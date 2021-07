CRi et un hommage à Daft Punk à l’Amphithéâtre Cogeco

Deux spectacles s’ajoutent à la programmation de l’Amphithéâtre Cogeco. Le groupe One More Time – Hommage à Daft Punk se produira sur la grande scène extérieure le 25 septembre, tandis que CRi sera en spectacle au Cabaret de l’amphithéâtre le 27 novembre prochain.

CRi compte bien faire danser les spectateurs au rythme de sa musique électro planante et hypnotique. CRi présentera son tout dernier album Juvenile dans une formule debout et sans distanciation.

CRi a rapidement fait sa place sur la scène électronique montréalaise en offrant un son singulier influencé par les synthés house, les snares syncopés et les basslines futuristes. Autodidacte acharné, l’artiste réussit à faire parler de lui en lançant deux EP: Tell Her et Someone Else.

De son côté, One More Time est le duo rendant hommage au groupe fétiche Daft Punk qui se sont retirés en février dernier après 28 ans de carrière.

Ce qui aura fait l’originalité de Daft Punk aura été la culture de leur notoriété d’artistes indépendants et sans visage, portant toujours en public des casques et des costumes. Il comprend des succès internationaux tels que One More Time, Around The World, Harder Better Faster Stronger, Da Funk, etc.

Les billets pour ces deux spectacles seront en vente à compter du 23 juillet à 11h au www.amphitheatrecogeco.com.