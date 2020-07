Création d’une Terrasse collective avec vue sur le fleuve

Les principaux acteurs touristiques trifluviens n’ont pas fini d’épater alors que cette fois, ils ont mis sur pied la Terrasse collective Saint-Lau, qui verra le jour ce vendredi sur le deuxième palier du parc Portuaire. Avec vue sur le fleuve, vous pourrez commander, par téléphone, web ou sur votre application cellulaire, via onze restaurateurs participants et la livraison se fera… à vélo!

Sur place, des serveurs y seront pour vous accueillir et il vous sera possible de commander l’apéro offert par le Poivre Noir.

«C’est une initiative collective que je qualifierais de jamais vue à Trois-Rivières. C’est l’été des premières et on espère que certaines premières sont là pour rester dans les prochaines années, comme c’est le cas pour la Terrasse collective Saint-Lau», a lancé Denis Roy, membre du conseil d’administration de Trois-Rivières Centre à titre de représentant de la ville de Trois-Rivières, et conseiller municipal du district Marie de l’Incarnation.

«Le concept est intéressant», ajoute Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre. «Il y aura des tables et des chaises d’installées sur la terrasse et les gens pourront commander de onze restaurateurs participants. Ça vient offrir un environnement différent et le tout sera livré à vélo.»

La Terrasse collective Saint-Lau ouvrira ce vendredi, et se poursuivra du mercredi au dimanche de chaque semaine jusqu’au 13 septembre. Sur place, il y aura également musique d’ambiance et projection d’arts visuels gracieuseté du FestiVoix.

«On est heureux d’être partenaire de ce projet et de venir offrir quelque 25 tables, donc une centaine de places», a commenté Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix. «On est toujours à rechercher des collaborations et le moment choisi est plus que nécessaire. C’est un projet innovant, et à la fois écologique.»

«Depuis quelques semaines, on travaille pour que Trois-Rivières ait des offres complémentaires et on travaille à comment faire autrement pour faire voir Trois-Rivières», a pour sa part ajouté le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. «Imaginez-vous de vous installer ici un midi ou encore dans un 5 à 7, et c’est magnifique. Trois-Rivières doit continuer de travailler ensemble et on est capable de se voir comme des alliés et non comme des compétiteurs.»

L’application Saint-Lau est disponible pour téléphone cellulaire. Sinon, vous pouvez commander par téléphone selon le restaurateur désiré ou encore via le https://bit.ly/saint-lau.

Les onze participants sont Angeline, le Sea Shack La Gamba, la Maison de Débauche par le Carlito, le Resto-Var Brasier 1908, le Grill, les Contrebandiers Boisonnerie gourdmande, le Temps d’une Pinte, Madame Woo, le Café Mezcal, le Poivre Noir et Sushizo Centre-Ville.