Création d’un centre technologique de Baseball à Trois-Rivières

Depuis le 7 février, L’Académie de baseball les Aigles sollicite l’aide de la population via la plate-forme de financement La Ruche dans l’espoir d’aller chercher la somme de 100 000$ dans le but d’agrandir ses installations, mais également de faire l’acquisition d’un simulateur de baseball (Hittrax).

L’Académie les Aigles offre des cliniques de perfectionnement en baseball pour les joueurs de 8 à 15 ans, de niveaux Atome, Moustique, Pee-Wee et Bantam. Advenant le cas où elle atteindrait son objectif, un montant additionnel de 100 000$ serait ajouté à la cagnotte.

«Notre projet, c’est vraiment la création d’un centre technologique en baseball à Trois-Rivières. Si on réussit à atteindre notre 100 000$, on recevrait également un autre 100 000$ du Fonds Mille et Un pour la jeunesse du gouvernement. Il viendrait doubler la mise. Notre projet coûte 240 000$ au total», confie Pascal Boislard, président de l’Académie de baseball les Aigles.

«Ce qu’on veut faire, c’est un agrandissement de 1500 pi2 et l’acquisition d’un simulateur de baseball (Hittrax). On va aussi placer des écrans géants et installer un projecteur multimédia. Dans le fond, nous voulons aller chercher un local qui est disponible au rez-de-chaussée pour y installer une nouvelle cage. Pour ce qui est du simulateur, on va pouvoir s’en servir comme divertissement, mais également comme aide pour les entraîneurs au niveau de l’enseignement.»

L’Académie les Aigles ne cesse d’augmenter en popularité, tout comme la popularité du baseball en Mauricie.

«Cette année, on va accueillir 175 jeunes dans nos locaux. À titre de comparatif, nous en avions 50 en 2016. Avec cet ajout-là, on va pouvoir accueillir encore plus de jeunes par groupe dès l’automne 2020», ajoute M. Boislard.

«Le nouveau projet vise surtout les jeunes joueurs de 16 à 29 ans (Midget-Junior-Senior). Il va servir aussi aux plus jeunes, mais il va servir surtout les 16-29 ans. On va aussi installer une estrade de 12 à 18 sièges sur le côté de la cage des frappeurs», conclut-il.

Rappelons également l’appui de Baseball CRM dans ce projet ( https://www.baseballcrm.com/ ).

En raison de la limitation liée à la hauteur de ses installations actuelles, l’Académie les Aigles ne pouvait offrir des services adéquats aux plus grands. Les contributeurs au projet via le site de La Ruche Mauricie auront droit à quelques privilèges selon le montant investi. Pour en savoir davantage sur la campagne de socio-financement participatif, visitez le www.jaimelebaseball.ca.