Dans le but d’aider des entreprises à préparer la relance de leurs activités, l’équipe d’Open Trois-Rivières d’Innovation et Développement économique (IDÉ) lance le service Créatifs pour emporter.

L’initiative offre une aide-conseil gratuitement aux entreprises qui pourraient bénéficier d’expertise en innovation pour les aider à structurer et apporter l’étincelle manquante à leurs projets de relance.

« Nous avons mis en place des fonds spéciaux pour supporter nos entreprises, mais il faut aussi penser à leur relance. Plus que jamais, il faudra que les entreprises soient créatives et innovent dans leurs façons de faire pour survivre et c’est pourquoi notre équipe d’innovation est là pour les aider », soutient Mario De Tilly, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières.

Avec ce service, les entreprises pourront prendre du recul sur la situation, stimuler la créativité et l’innovation, préparer l’entreprise à gérer la complexité et le changement, ainsi que communiquer efficacement à l’interne et à l’externe.

Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 13 avril sur le site web www.opentr.ca/creatifs-pour-emporter. Quelques heures par semaine seront consacrées aux projets retenus, selon les besoins.