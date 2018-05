Des craies pour contrer le vandalisme

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

COMMUNAUTÉ. Alexandra Trépanier et Léa Ouellet ont constaté qu’il y avait du vandalisme dans le quartier Sainte-Cécile. Dans l’espoir de diminuer le nombre de cas de vandalisme tels que les tags et les graffitis, elles ont créé le tableau Craie-Action.

Ce projet, créé dans le cadre d’un cours du programme de Techniques de travail social du Cégep de Trois-Rivières, a également pour objectif de donner une voix aux jeunes du quartier Sainte-Cécile.

Le tableau Craie-Action sera installé dans le parc Lemire. Les jeunes pourront ainsi s’exprimer à l’aide de craies sur l’ardoise, tandis qu’une section sera consacrée à la promotion des activités dans le secteur.

«On a choisi ce parc parce que le local d’Ado Jeunes est juste à côté. C’est également le parc où l’on retrouve le plus de modules de jeux, en plus de la piscine et de la patinoire. C’est ici que les jeunes se retrouvent», explique Alexandra Trépanier, étudiante en deuxième année en Techniques de travail social et co-instigatrice du projet.

«Le tableau restera sur place tout l’été, précise sa collègue Léa Ouellet, co-instigatrice du projet. On reçoit aussi de l’aide des Loisirs de la ville de Trois-Rivières pour voir si le tableau peut y rester de façon permanente. La volonté est là de part et d’autre.»

Les deux jeunes femmes et leurs trois camarades qui ont mis ce projet sur pied se sont également associées au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières qui tiendra son projet de Ruelle animée de l’autre côté du parc.

Une journée d’inauguration du tableau Craie-Action est prévue le 20 mai dès 13h30. Plusieurs activités misant sur la créativité seront organisées pour l’occasion. Au programme: photobooth, activités créatives, musique et plus.

Valorisant

La mise en place de ce projet aura très certainement été formatrice pour Alexandra Trépanier et Léa Ouellet, mais il aura aussi été valorisant.

«C’est le fun de pouvoir mettre en pratique ce qu’on apprend en classe et de voir que ça a un impact dans la communauté. Personnellement, ça m’a confortée dans mon choix de carrière», soutient Léa.

«Ce n’est pas juste une mise en situation qu’on fait à l’école. C’est une application concrète. On a appris que c’est difficile de mettre en place une action collective. Il faut mobiliser des actions. Ce n’est pas évident», ajoute Alexandra.

Elles ont également dû réfléchir aux matériaux qui seraient utilisés, à l’entretien du tableau durant l’été et à l’endroit précis où installer le tableau Craie-Action. La recherche de commandites et la coordination de plusieurs personnes ont aussi été une part importante de leurs différentes démarches.

C’est maintenant l’étape des stages qui attend les deux étudiantes qui entameront leur troisième et dernière année du programme à l’automne prochain.