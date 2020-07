CQI appuiera les entreprises pendant la reprise

Lors de son bilan annuel virtuel, le 18 juin dernier, Carrefour Québec international (CQI) a lancé officiellement son nouveau programme permettant de faire une analyse rapide des opportunités pour les entreprises qui désirent exporter. L’organisme a aussi fait un retour sur les actions posées en lien avec la pandémie.

«Cet événement historique aura permis à l’équipe de CQI de se réinventer et de travailler en synergie afin d’offrir une offre de services pertinente aux entreprises de nos régions», souligne Catherine Gervais, directrice générale de CQI.

En effet, 21 webinaires ont été offerts gratuitement. Ceux-ci proposaient des sujets variés afin de soutenir les dirigeants d’entreprises du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Mauricie et leurs équipes dans leur développement de marchés hors Québec. Ce sont 440 participants provenant de 207 entreprises exportatrices qui y ont assisté afin d’enrichir leurs connaissances entre autres en commercialisation, en développement de marchés, en conformité douanière, en aspects légaux et financiers. La grande majorité de ces webinaires sont d’ailleurs offerts en rediffusion jusqu’à la fin de juin via le site www.cqinternational.org/activites.

CQI a aussi lancé officiellement son programme d’accompagnement express qui permet aux entreprises de qualifier rapidement leurs marchés d’exportation, de mieux se positionner sur les médias sociaux et de mieux comprendre les spécificités de la conformité douanière.

Cet accompagnement tient compte des impacts liés à la pandémie et de la reprise plus rapide ou lente dans certaines régions du monde. «Plus que jamais, la raison d’être de CQI prend tout son sens. L’exportation constitue un vecteur de richesse indéniable pour notre économie», souligne le président de CQI, Yves Boisjoli.

Résultats 2019-2020

Par ailleurs, les résultats des actions aux cours de la dernière année ont été similaires avec les années précédentes avec 257 entreprises différentes desservies et 959 interventions incluant des services-conseils, des formations et autres activités de sensibilisation à l’exportation auprès des entreprises. De ce nombre, 184 entreprises ont eu recours à des services plus spécialisés nécessitant plusieurs heures d’intervention, incluant des plans stratégiques à l’exportation et des études de marché.

Aussi, 23 activités ont été réalisées comptant 312 inscriptions provenant de 148 entreprises exportatrices. Notons que la grande majorité de ces activités sont animées par les experts de CQI qui se font un plaisir de transmettre leurs connaissances et leurs expertises. L’équipe de formateurs est accréditée et reconnue par Emploi-Québec.

Parmi les réalisations de 2019-2020, notons la mission commerciale à Chicago et la visite du salon Fabtech. Pour ce qui est des visites industrielles au Québec, elles ont été fort populaires. En effet, les entrepreneurs ont visité Mega Brands, La Petite Bretonne, Jefo et Kongsberg.

Membres du Conseil d’administration

Cette année, il n’y a pas de changement en ce qui concerne les membres du conseil d’administration de CQI. Voici la liste de ses membres :

Centre-du-Québec

Yves Boisjoli, Technologies Humanware, Drummondville;

Martin Plante, Citadelle, Plessisville;

Éric Joubert, Industries PAYER et Bois Laurentides, Sainte-Monique et Saint-Célestin.

Estrie

Yvon Laplante, Verbom, Valcourt;

René-Frédéric Roy, Innotex, Richmond;

Paul McKenzie, Arkel, Sherbrooke.

Mauricie

Normand Beaulieu, Les Machineries Pronovost, Saint-Tite;

Stephan Elliott, Noovelia, Trois-Rivières;

Geneviève Hardy, Hardy Filtration, Trois-Rivières.

Judith Paquette et Odrée Saint-Hilaire Cantin ainsi que Dominic Massicotte, représentants du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) dans chacune des régions desservies par CQI, demeurent membres observateurs.

Rappelons que depuis 25 ans déjà, Carrefour Québec international (CQI) soutient les entreprises dans leur développement d’affaires hors Québec. Implanté au Centre-du-Québec, en Mauricie et en Estrie, CQI est bien au fait des réalités et des défis que doit relever le dirigeant dont l’entreprise a pignon sur rue en région. En collaboration avec ses partenaires, CQI a pour mission de les aider à se positionner stratégiquement sur les marchés étrangers et à accroître leurs ventes à l’international.