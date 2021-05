CPE: une escalade des moyens de pression à prévoir dans la région

Les travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance représentés par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) du Cœur-du-Québec se sont donné un mandat fort pour accentuer les moyens de pression sur le gouvernement Legault.

Au cours des prochaines semaines, les parents seront informés de l’escalade des moyens de pression et seront appelés à appuyer les travailleuses et les travailleurs des centres de la petite enfance dans leurs démarches.

«Les demandes formulées [par le gouvernement] visent à presser le citron davantage et ainsi détériorer les conditions de travail de celles et ceux qui éduquent nos tout-petits. Cette stratégie contreproductive risquerait de décourager d’éventuelles recrues et de pousser vers la sortie les personnes épuisées et sous-payées qui tiennent le réseau à bout de bras », indique Suzy Gaillardetz, présidente du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Coeur du Québec (FSSS–CSN).

Les travailleuses des CPE demandent notamment une augmentation salariale équitable comparativement à une formation du même niveau dans le réseau de l’éducation. Aussi, elles souhaitent plus de moyens pour donner de meilleurs services aux enfants, dont du temps pour mieux planifier, pour remplir le dossier de l’enfant et pour soutenir les enfants ayant des besoins particuliers. Il faut également faire respecter le ratio éducatrice/enfants en tout temps, plaide le syndicat.