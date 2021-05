COVID-19: une personne sur deux a reçu une dose du vaccin dans la région

Au cours du dernier week-end, la région Centre-du-Québec / Mauricie a franchi le cap du 50 % de sa population vaccinée avec au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Au total, 273 488 doses de vaccin ont été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont 12 036 deuxièmes doses.

La vaccination continuera de plus belle cette semaine alors que 22 700 plages horaires sont planifiées dans les cliniques de vaccination de masse de la région. Ajoutons à cela la vaccination qui se poursuivra dans les ressources intermédiaires (RI) et ressources de types familiales (RTF), les pharmacies et les entreprises. Le nombre de rendez-vous déjà planifié jusqu’au 6 juin s’élève pour sa part à 101 768.

Encore plusieurs plages horaires de disponibles

Depuis vendredi dernier, la prise de rendez-vous est accessible à l’ensemble de la population adulte. Le CIUSSS MCQ invite toutes les personnes adultes n’ayant pas encore reçu une 1re dose du vaccin contre la COVID-19, peu importe sa catégorie d’âge, à réserver dès maintenant l’une des 25 000 plages horaires encore disponibles. Seulement quelques minutes sont nécessaires pour effectuer la réservation sur le portail Clic Santé.

Le CIUSSS rappele par ailleurs aux gens qui ne peuvent se présenter à leur rendez-vous d’annuler celui-ci au moins 24 heures à l’avance. Cela permet de rendre la plage horaire de nouveau disponible, de vacciner une autre personne et surtout, cela évite toute perte de dose de vaccin.

Administration de la 2e dose pour les personnes immunodéprimées

Dans certains cas, il peut être recommandé de rapprocher la 2e dose de vaccin. C’est le cas pour les personnes fortement immunodéprimées ou dialysées qui sont considérées à très haut risque de complications de la COVID‑19. Ces personnes pourront recevoir la 2e dose de vaccin plus tôt que ce qui était prévu initialement, soit 28 jours après la 1re dose.

Les personnes concernées seront identifiées et contactées directement par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec afin de planifier leur rendez‑vous. Ainsi, si vous faites partie des personnes ciblées, il n’est pas nécessaire d’appeler ou d’avoir une prescription médicale pour que la 2e dose soit devancée.

Finalement, bien que la vaccination se déroule rondement, cela ne signifie toutefois pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs semaines sont encore nécessaires pour protéger une part importante de la population. Le maintien des mesures est important.

Couverture vaccinale (en date du 16 mai 2021)