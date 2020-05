COVID-19: une initiative pour rassembler des témoignages de personnes rétablies

C’était la veille de l’annonce du plan de retour en classe des élèves du primaire. Julie Breton, enseignante au secondaire, cherchait avidement des témoignages de personnes rétablies de la COVID-19. «Je me disais que si je recommençais à travailler et que je la contractais, je voulais m’informer sur ce qui pouvait m’attendre», raconte-t-elle. Mais elle peinait à trouver des témoignages. C’est pour cette raison qu’elle a décidé de lancer un groupe Facebook pour en rassembler en un même endroit.

Le groupe J’ai eu la COVID-19 a pour objectif de présenter des témoignages de personnes guéries de la COVID-19. Mme Breton espère que son initiative puisse, d’une part, rassurer la population.

«On entend surtout parler des morts et des gens aux soins intensifs, mais peu des gens qui sont guéris de la COVID-19. On sent que les gens veulent en entendre parler. En moins d’une semaine, nous avons recueilli quelques témoignages et plus de 175 personnes ont rejoint le groupe Facebook en moins d’une semaine», explique Julie Breton.

Mme Breton invite les gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui ont obtenu un diagnostic de COVID-19 et qui sont aujourd’hui guéris à venir raconter leur histoire sur le groupe Facebook. Elle invite aussi la population en général à venir lire les témoignages.