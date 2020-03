COVID-19 : une clinique de dépistage à Trois-Rivières dès lundi

PANDÉMIE. Une clinique de dépistage du coronavirus (COVID-19) sera opérationnelle dès lundi matin à 8h à Trois-Rivières et une seconde ouvrira en milieu de semaine au plus tard à Shawinigan.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) en a fait l’annonce vendredi après-midi lors d’un point de presse visant à faire le point sur la situation. En date d’aujourd’hui, un seul cas a été détecté sur le territoire qui compte près de 500 000 personnes, soit un résident de Trois-Rivières.

«L’objectif pour le moment, c’est d’aplanir la courbe épidémiologique», a mentionné Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et de la responsabilité populationnelle

La clinique de dépistage de Trois-Rivières sera située au centre hospitalier Cloutier-Du Rivage, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Elle sera ouverte de 8h à 20h, sept jours sur sept. Avant de s’y présenter, les gens présentant des symptômes devront préalablement téléphoner au 1-877-644-4545.

Le coronavirus pouvant mettre deux semaines à incuber, les tests de dépistage ne sont efficaces que lorsque les symptômes apparaissent. Rappelons que ceux-ci sont la toux, la fièvre ou les difficultés respiratoires.

Une clinique à Shawinigan en milieu de semaine

Quant à la clinique de Shawinigan, le CIUSSS MCQ n’a pas dévoilé encore l’endroit où elle sera localisée, mais elle aura les mêmes heures d’ouverture que celle de Trois-Rivières. Soulignons que sur le territoire, une clinique de dépistage sera ouverte dès ce samedi 14 mars à Drummondville et une autre le sera en milieu de semaine à Victoriaville.

Président-directeur général adjoint (PDGA) du CIUSSS MCQ, Gilles Hudon a déclaré que ces cliniques mises en place partout dans la province seront à haut débit. «À Québec où elle est déjà fonctionnelle, on a réussi à traiter 114 personnes dans une journée», a-t-il expliqué. Les personnes dépistées peuvent prévoir recevoir leur résultat dans un délai de 24 à 36 heures.

Pour prévenir la propagation du virus dont aucun vaccin n’est encore trouvé, le CIUSSS MCQ circonscrira les entrées des visiteurs. Ceux-ci seront systématiquement interrogés sur un voyage récent ou la présence des symptômes déjà mentionnés. «Comme nous avons 147 établissements sur le territoire, nous ciblerons en priorité ceux qui sont le plus fréquentés», explique Gilles Hudon.

Soulignons que toutes ces mesures imposeront une pression sur le réseau de la santé qui peinait déjà à répondre à la demande. Des mesures de délestage seront donc mises en place comme la réduction des activités non urgentes. Des chirurgies dites électives seront donc reportées de quelques semaines ou mois afin de mettre les énergies et les ressources sur la lutte au COVID-19. «Nous sommes aussi à faire l’évaluation des lits et des équipements afin de s’assurer que nous puissions répondre à la demande en cas de besoins», a poursuivi le PDGA.

La Dre Marie-José Godi a quant à elle rappelé que les cas répertoriés au Québec étaient tous jusqu’à présent des cas importés de personnes ayant voyagé à l’extérieur du pays. Les gens revenant donc de voyage sont donc invités à se mettre en quarantaine (14 jours), mais leur entourage est libre de circuler dans les lieux publics, du moment où la personne à risque ne soit pas détectée au COVID-19. «Lorsque ça sera le cas, les gens ayant été en contact étroit avec la personne infectée seront contactés», a souligné la Dre Godi.

Mesure pour le personnel du CIUSSS

Comme le gouvernement a décidé de suspendre les activités dans toutes les écoles de la province pour les deux prochaines semaines, le ministère de la Santé et des Services sociaux est à mettre en place un système de garderies pour accommoder les parents qui travaillent dans le réseau de la santé. «Nous sommes conscients que notre personnel est composé d’une majorité de femmes, souvent de jeunes mères d’enfants», a indiqué Gilles Hudon.

Quant aux employés du réseau revenant de voyage, ils seront systématiquement mis en quarantaine. Et quant à ceux qui avaient prévu de faire un voyage à l’extérieur du pays, le CIUSSS MCQ les invitera à le reporter jusqu’à temps que la situation revienne à la normale.