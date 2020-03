COVID-19: un premier décès dans la région

Un premier décès relié au coronavirus est survenu en Mauricie/Centre-du-Québec dans les dernières heures. On recense maintenant 69 personnes ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19



Le bilan s’élève à 25 cas à Trois-Rivières, 5 dans la Vallée-de-la-Batiscan, 18 au Centre-Maurice, 5 dans la MRC Arthabaska-Les Érables, 3 dans les MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska et 12 à Drummondville. On ne dénombre aucun cas du côté de la MRC de Maskinongé ni dans le Haut Saint-Maurice, rapporte le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

«On s’attend à d’autres hausses cas. Le groupe d’âge le plus touché sont les 20 à 69 ans», note Marie-Josée Godi, directrice de santé publique et responsabilité populationnelle au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Notons que six personnes infectées travaillent dans le domaine de la santé. Un pompier de la ville de Trois-Rivières a également reçu un diagnostic positif. Par conséquent, deux des cinq casernes de la ville sont fermées pour quelques heures.

De son côté, Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQ, a indiqué que les centres de prélèvement allaient rouvrir le lundi 30 mars. Les prélèvements se feront sur rendez-vous.

Il a par ailleurs reconnu que la situation créait beaucoup de stress et d’anxiété. À ce sujet, des unités de crise psychosociale ont été mises place dans les établissements de santé.