MISE À JOUR. COVID-19: Un nouveau cas en Mauricie/Centre-du-Québec

Un nouveau cas a été recensé en Mauricie/Centre-du-Québec, ce qui porte désormais le total à 4, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Aucun de ces cas n’est actuellement hospitalisé.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) refuse de dévoiler la provenance de ce quatrième cas qui touche la région, par souci de confidentialité et afin d’éviter toute stigmatisation, étant donné le petit nombre de cas dans le secteur.

Marie-Josée Godi, directrice de santé publique et responsabilité populationnelle, ajoute seulement que la personne revenait de voyage et que ses faits et gestes des 24 heures précédant l’apparition des symptômes seront méticuleusement analysés afin de contacter tous ceux qui auraient pu être infectés durant cette période.

Le total dans la province s’élève désormais à 139, soit 18 nouveaux cas de plus qu’hier. On compte désormais, dans la province, un décès et une personne rétablie.

Gilles Hudon, président-directeur général adjoint, rappelle que les gens n’ont pas à s’inquiéter pour leurs rendez-vous et de ne pas appeler, que les personnes touchées par les annulations seront directement contactées.

Également, pour les lignes téléphoniques, du personnel a été ajouté et le nombre de questions posées aux appelants a été réduit, écourtant les appels et permettant par le fait même d’augmenter le volume d’appels dans une journée.

Rappelons qu’en Mauricie, des cliniques de dépistage ont été établies à Trois-Rivières (Centre hospitalier Cloutier – du Rivage) et sous un chapiteau aménagé dans le stationnement près de l’urgence de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan.

Les cliniques sont ouvertes de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7. Il est important de souligner qu’avant de s’y présenter, les gens présentant des symptômes doivent préalablement téléphoner au 1-877-644-4545. Sur l’ensemble du Québec, 22 cliniques de dépistages ont été mises en place et le gouvernement prévoit en ajouter bientôt neuf autres.