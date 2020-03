COVID-19: deux autres personnes en quarantaine

La Ville de Trois-Rivières annonce qu’un employé de la Ville et un d’IDÉ qui a obtenu un diagnostic positif également il y a quelques jours.

«Ces deux personnes vont bien sur les plans physique et moral. On demeure en contact constant avec eux. Le médecin en charge n’a retenu aucun cas problématique. La Ville intervient en temps réel et assume à la fois son rôle de gouvernement de proximité et d’employeur. Ainsi, par mesure de prévention, la Ville a choisi de placer quelques-uns de ses employés en quarantaine», explique le maire Jean Lamarche.

M. Lamarche assure que des mesures ont été prises pour protéger le personnel et aplanir la courbe de propagation du virus. Par ailleurs, l’administration municipale a rehaussé le niveau d’entretien et de désinfection des différents immeubles de la Ville, une attention particulière étant portée aux lieux de travail fréquentés par l’employé ayant contracté le COVID-19. Le maire assure que la désinfection sera réalisée à temps pour l’arrivée des autres employés lundi matin.

Notons aussi que l’ensemble des bâtiments municipaux est fermé jusqu’à nouvel ordre, que l’on pense à l’hôtel de ville, au service des permis ou à la cour municipale. Les activités des centres communautaires ont aussi été suspendues. Ces mesures s’ajoutent à toutes celles déjà prises, comme la fermeture des arénas et des bibliothèques du territoire.

«On poursuit nos actions. Les dossiers seront traités par équipe en début de semaine, comme la situation des brigadiers scolaires. On réfléchit aussi à la téléconférence ou au report du conseil de ville», précise le maire de Trois-Rivières.

On compte présentement trois cas de COVID-19 confirmés en Mauricie/Centre-du-Québec, tous à Trois-Rivières. Rappelons qu’une clinique de dépistage ouvrira ses portes au Centre Cloutier-du Rivage dès lundi.