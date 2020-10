COVID-19: Trois-Rivières passe en zone rouge

Trois-Rivières, la MRC de Bécancour, la MRC de Drummond et la MRC de Nicolet-Yamaska passent en zone rouge – alerte maximale, vient d’annoncer le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Les autres MRC de la région demeurent en zone orange.

« Les équipes de santé publique ont analysé la situation épidémiologique pour l’ensemble de nos deux régions de façon très détaillée. Dans les territoires visés par le changement de palier au rouge, nous constatons des changements, notamment une hausse du nombre de nouveaux cas plus élevée par rapport au nombre d’habitants, des éclosions dans différents milieux et un nombre de contacts significatifs élevé. Ces facteurs nécessitent le passage au palier d’alerte maximale pour freiner la propagation du virus », indique Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de la santé publique.

Les fermetures imposées aux bars et aux salles à manger des restaurants entreront en vigueur à compter du samedi 10 octobre en soirée. Les mesures concernant les milieux scolaire et sportif entreront en vigueur le 14 octobre.

L’entrée en zone rouge entraîne aussi la fermeture des salles d’entraînement et centres de conditionnement physique de Trois-Rivières à compter du samedi 10 octobre.

La Ville de Trois-Rivières est également contrainte d’annuler tous ses événements, de fermer ses arénas et de cesser la pratique des sports de groupe dans ses gymnases. Afin de faciliter la circulation des camions de livraison et autres véhicules, la réouverture de la rue des Forges prévue le 2 novembre est devancée au vendredi 9 octobre en fin de journée.

Les centres d’exposition, musées, cinémas et salles de spectacle doivent aussi fermer leurs portes temporairement. Notons cependant que la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson demeure ouverte.

Aussi:

Les rassemblements dans les domiciles privés sont interdits.

Les visites dans les milieux de vie pour aînés (CHSLD, RPA et RI) doivent respecter les consignes suivantes :

Une visite à des fins humanitaires est permise; La visite d’un proche aidant est permise; Ces visites doivent se limiter à un maximum d’une personne à la fois, pour un total de deux personnes par jour.



Les rassemblements dans les lieux publics sont interdits, sauf dans les lieux de culte et de funérailles où ils doivent se limiter à 25 personnes. De plus, un registre des invités doit être tenu.



Les déplacements non essentiels vers d’autres régions ou à l’extérieur du Québec ne sont pas recommandés.

Un deuxième décès en deux jours

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue d’augmenter en Mauricie/Centre-du-Québec. Le CIUSSS a dénombré 41 nouveaux cas. Une deuxième personne en deux jours est également décédée des suites de la COVID-19.

Pour en savoir plus sur les mesures en zone rouge https://www.lhebdojournal.com/renforcement-des-mesures-sanitaires-pour-les-ecoles-en-zone-rouge/

Le décès s’est produit à domicile. Rappelons que la veille, un premier décès en plusieurs mois était constaté dans une ressource intermédiaire ou une résidence privée pour aînés.

Sur les 41 nouveaux cas de la dernière journée, 29 sont au Centre-du-Québec et 12 en Mauricie. Ceux-ci sont répartis dans la MRC des Chenaux (+2), Shawinigan (+1) et Trois-Rivières (+9). Au Centre-du-Québec, on recense des nouveaux cas confirmés dans la MRC d’Arthabaska, la MRC de l’Érable, la MRC Nicolet-Yamaska (+3) et la MRC de Drummond.

Le nombre d’hospitalisation demeure stable avec neuf personnes, mais deux d’entre elles sont aux soins intensifs. Il y a maintenant 414 cas actifs en Mauricie/Centre-du-Québec.