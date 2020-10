COVID-19: un décès s’ajoute dans la région

Au cours des dernières 24 heures, les régions de la Mauricie et le Centre-du-Québec ont toutes les deux connu une augmentation de 31 nouveaux cas pour un total de 62 nouvelles personnes positives. On déplore également un nouveau décès en centre hospitalier.

Les 31 nouveaux cas en Mauricie sont dispersés à Shawinigan (+4), la MRC de Mékinac (+4), la MRC des Chenaux (+2), la MRC de Maskinongé (+1) et Trois-Rivières (+20). Cela porte à 732 le nombre de cas actifs en Mauricie/Centre-du-Québec.

Le nombre d’hospitalisations diminue de quatre pour s’établir à 19. On recense toutefois cinq personnes aux soins intensifs (+2). Dans la dernière journée, 82 personnes se sont rétablies de la COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec.

Soutien psychosocial : près de 3000 personnes rejointes sur le terrain

Après un peu plus de deux mois à sillonner les parcs, rives des cours d’eau, lieux publics, commerces et centres-villes de la région, nous sommes heureux d’annoncer que nos six brigades d’intervenants psychosociaux ont pu rejoindre à ce jour 2842 personnes réparties dans 37 municipalités.

Si pour certaines personnes, le simple fait d’avoir une oreille pour les écouter était suffisante pour les rassurer, pour quelques 370 personnes une intervention significative a été bénéfique dont 62 références vers nos programmes et services.

Les intervenants, bien identifiées à l’aide d’un dossard blanc, continuerons à arpenter les rues jusqu’au 31 mars prochain. Le service Info-Social est aussi disponible en composant le 811 pour une réponse immédiate de soutien psychosocial.