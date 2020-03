COVID-19 : Trois-Rivières fait état de la situation

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, faisait état de la situation en ce lundi 16 mars 2020, concernant la COVID-19.

«La Ville intervient en temps réel. Nos actions sont en cohérence avec les positions de François Legault et de la santé publique», mentionne Jean Lamarche.

Lamarche tenait à rappeler qu’il est toujours possible de communiquer avec les employés de la ville au 311 ou encore par courriel, et que les services aux citoyens sont maintenus malgré que les bâtiments municipaux demeurent fermés à la population, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cela comprend la cour municipale, le comptoir des taxes, le comptoir des permis et l’hôtel de ville.

Afin de continuer à offrir ses services aux citoyens, la Ville travaille présentement à une stratégie qui permettra la délivrance de permis tout en évitant le plus possible les contacts directs. Il suffit de composer le 311 et l’appel sera redirigé vers un préposé qui indiquera la marche à suivre.

Également, des vérifications sont actuellement faites pour déterminer la légalité d’ouvertures de soumission en diffusion vidéo.

Toujours dans le désir d’accommoder le plus grand nombre de citoyens possible, les prêts de livres seront prolongés de trois semaines dans les bibliothèques municipales. Le maire Lamarche ajoute : «On est à travailler avec nos brigadiers sur une mesure qui serait à mon avis fort créative et qui permettra de garder le lien d’emploi avec eux. Je vous le dis, c’est rempli d’espoir».

Le premier magistrat se voulait rassurant et assure d’ailleurs que le déneigement et la collecte des ordures devraient se poursuivre normalement.

Conseils et assemblées

En respect du décret ministériel de dimanche dernier, la séance du conseil de ville du mardi 17 mars se tiendra à huis clos. Celle-ci sera toutefois webdiffusée et télédiffusée. La période de questions sera d’un maximum de 60 minutes et se limitera aux points présents à l’ordre du jour.

Une exception tiendra, et c’est celle de l’assemblée de consultation publique sur les projets de règlements d’urbanisme qui se déroulera tout de même à 18 h mardi et qui sera rigoureusement encadrée sur le plan sanitaire. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exige la tenue de cette assemblée pour la mise en vigueur de plusieurs règlements d’urbanisme. «Ce sont des mesures exceptionnelles qui seront prises à ce moment pour les quelques personnes qui viendront y assister, habituellement le nombre est inférieur à cinq», insiste M. Lamarche.

Cas de coronavirus en Mauricie

Le maire Jean Lamarche souhaite également revenir sur l’annonce de dimanche dernier concernant l’employé de la Ville qui est affecté par la COVID-19. «À la suite de son enquête, la santé publique n’a soulevé aucun cas problématique, c’est donc dire que cette personne n’aurait eu aucun contact étroit ou physique significatif après l’apparition des premiers symptômes, éliminant du coup le risque de contagion», rassure M. Lamarche.