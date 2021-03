COVID-19: trois nouveaux cas confirmés du variant britannique

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, trois nouveaux cas du variant britannique ont été confirmés en Mauricie/Centre-du-Québec, ce qui porte le total à quatre cas confirmés.

En date d’aujourd’hui, 64 cas présumés de variants ont été envoyés au criblage.

Lorsque les résultats sont positifs au criblage, les échantillons sont ensuite analysés par séquençage génomique au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) afin de confirmer la lignée exacte du variant.

Le variant britannique, qui a été découvert en septembre, est présent dans une soixantaine de pays. On estime qu’il se transmet de 30% à 70% plus facilement.

Rappelons qu’en plus de l’isolement des personnes positives à la COVID-19, de leur maisonnée et de leurs contacts plus à risque, le protocole en place pour les cas présomptifs de variants inclut aussi les contacts jugés à faible risque et leurs contacts rapprochés. Par ailleurs, un second test de dépistage est exigé 48 heures avant la fin de l’isolement de dix jours pour ces personnes, ce qui n’est pas requis pour un cas régulier.