MISE À JOUR: Vingt-quatre nouveaux cas au Québec mais aucun dans la région

VIRUS. Dans sa mise à jour quotidienne, le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a révélé la présence de 24nouveaux cas dans la province pour un total de 74 en date du 17 mars en début d’après-midi.

Aucun des patients testés positifs ne résident cependant dans la région de la Mauricie / Centre-du-Québec. Le nombre de cas confirmés par le CIUSSS MCQ demeure donc à trois, tous des résidents de Trois-Rivières.

Rappelons qu’en Mauricie, des cliniques de dépistage ont été établies à Trois-Rivières (Centre hospitalier Cloutier – Du Rivage) et sous un chapiteau aménagé dans le stationnement près de l’urgence de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan.

En date du lundi 16 mars, plus d’une centaine de personnes ont été dépistées à Shawigan contre 87 à Trois-Rivières. Cette dernière clinique a cependant débuté ses opérations le 16 mars seulement contre le 14 mars à Shawinigan. Sur le page Facebook Docs d’urgence administrée par le Dr Frédéric Picotte, de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, celui-ci évoquait trente patients qui avaient subi un test lors de la première journée le 14 mars dernier.

Sa publication était accompagnée de quelques photos du personnel avec la mention du Dr Picotte: «C’est fait. Tente montée ! Les infirmières, les gestionnaires, agente administrative, les gars de l’informatique, tout le monde en heures défavorables ont répondu à l’appel. (…) On est désormais organisés et prêts !!!! Bravo à toute l’équipe de l’urgence de Shawi et aux gestionnaires du CIUSSS MCQ qui ont réussi à relever le défi en moins de 24 heures. Vous pouvez être fiers!!»

Ouvertes de 8h à 20h, sept jours sur sept, il est important de souligner qu’avant de s’y présenter, les gens présentant des symptômes doivent préalablement téléphoner au 1-877-644-4545. Sur l’ensemble du Québec, 22 cliniques de dépistages ont été mises en place et le gouvernement prévoit en ajouter bientôt neuf autres.